【ミステリーチャンネル 3月ラインナップ】女性たちと最新ミステリー特集！ホームズと『アストリッドとラファエル』も

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの3月のラインナップをご紹介。3月は、国際女性デー(3月8日)に合わせた特集「女性たちと最新ミステリー」が実施されるほか、放送開始40周年を迎える英国ミステリー『シャーロック・ホームズの冒険』のファンが選んだベストエピソードを放送。そして、フレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のシーズン1〜4が再放送となる。

女性たちと最新ミステリー特集

1904年にアメリカで婦人参政権を求めたデモが起源となり、1975年に制定された「国際女性デー」。毎年3月8日は世界各国で素晴らしい役割を担ってきた女性たちを称える日であるとともに、女性たちの生き方について考える日となった。そんな記念日に合わせて、3月のミステリーチャンネルでは、逆風が吹いても前に進もうとする女性たちを主人公とした最新ミステリードラマを特集。単なるミステリードラマという枠にとどまらず、女性たちが置かれている様々な立場や力強い生き様が描かれた作品をお届け。姉妹チャンネルの「ザ・シネマ」「アクションチャンネル」でも、3月は「国際女性デー特別企画」と題して映画やドラマを放送するとともに、女性を応援するプレゼントキャンペーンを実施予定。

『マテーラの検察官インマ・タタランニ』

3月2日(土)16:00より一挙放送(全6話/字幕版)

イタリア南部の世界遺産の町マテーラを舞台に、奇抜な服装がトレードマークの検察官インマ・タタランニが、家族との問題に頭を悩ませながらも、抜群の記憶力と慣習にとらわれない捜査方法で難事件に挑む!

2019年にイタリアのRaiで放送されて以来、多くの視聴者を魅了し、同国を代表するミステリードラマ『モンタルバーノ〜シチリアの人情刑事〜』に続く人気作とも評される。舞台となっているのは、世界遺産に登録されているイタリア南部バジリカータ州の町マテーラ。岩に掘られた洞窟住居が広がる幻想的な風景にも注目!

メタポントにある義母の別荘で休暇を過ごす副検事のインマ。海にボートを浮かべのんびりしていると、すぐそばを人の指が流れていった。休暇中であったにもかかわらず、インマは自ら捜査に乗り出す。そんな中、プールで女性の右手が見つかった。被害者の身元を突き止める間もなく、今度はチーズ製造所で女性の足が見つかる。そして最後に農園から、残りの遺体が見つかった。遺体が見つかったそれぞれの場所には共通する人物が関わっており…。

『アニエス失踪事件〜37年間におよぶ母の愛と執念の物語』

3月9日(土)16:00より一挙放送(全4話/字幕版)

1970年代に南仏ニースで実際に起きた失踪事件をもとに制作。歴史ある有名カジノを経営する女性実業家ルネ・ルルーが、娘アニエスの失踪の真実を明らかにするため、37年にわたる危険な闘いに乗り出す!

2024年1月にFrance TVで放送。南仏ニースで有名なカジノ「地中海パレス」の経営者一族の娘アニエスが謎の失踪を遂げ、母親のルネ・ルルーは真実を明らかにするため闘うことを決意する。カジノ戦争を背景に、愛、欲望、裏切り、復讐…そして力強い家族の絆が描かれる。母親役を演じるのは、ニース出身のミシェル・ラロック(『ぼくのバラ色の人生』『メルシィ!人生』)。

1974年南仏ニース。有名なカジノ「地中海パレス」の経営者一族、ルルー家を率いるルネは、娘アニエスの結婚披露宴で弁護士モーリス・アニュレと知り合う。モーリスは離婚した妻と子どもを養うために金を必要としており、野心家の彼はルルー家に取り入りカジノで存在感を増していく。ルネは経営難のカジノを救うべく前社長を解任して自ら社長に就任。一方、結婚に失敗しニースに戻ったアニエスは親切に接してくれるモーリスに心引かれていく…。

『ピストリウスの捜査〜南アフリカ初の連続殺人プロファイラー』

3月30日(土)16:00より一挙放送(全10話/字幕版)

ジャーナリストから南アフリカ初のプロファイラー(犯罪心理分析官)となったミッキー・ピストリウスの自伝的書籍「Catch me a killer」をもとに制作。民主化の瀬戸際にあった激動の1994年の南アフリカを舞台に、20人以上の少年が殺された連続殺人事件の捜査を描く。主演は、『ゲーム・オブ・スローンズ』のミランダ役で知られるシャーロット・ホープ。

南アフリカのミッチェルズプレインで少年が行方不明になる。同地区では1986年から21人の少年が犠牲になった連続殺人事件があったが、一度は迷宮入りになっていた。その殺人者が再び動き出したのではないかと地域は動揺し、警察の捜査姿勢に怒りを向ける。犯人逮捕に向けて打つ手がなくなった警察が新たに迎えたのが、犯罪心理分析官だった。南アフリカ初のプロファイラーとして、ミッキー・ピストリウスが連続殺人犯を追う。

『港町のシェフ探偵パール』シーズン2

3月9日(土)20:00より一挙放送(全6話/字幕版)

原作は、英国人作家ジュリー・ヴァスマーの人気推理小説。シーフードレストラン“ウィスタブル・パール”を経営し、副業として私立探偵もする、元警官のシングルマザーのパールが事件解決に挑む。

キャストは、ケリー・ゴッドリマン(『After Life/アフター・ライフ』)、ハワード・チャールズ(『マスケティアーズ/三銃士』)、フランシス・バーバー(『ドリームランド 渚の四姉妹』)、イゾベル・モロイ(『マレフィセント』)など。

息子との面会を終えてフランスから帰国したダン・トムリンは、運転する車のトランクから息子の声が聞こえたため、驚いて衝突事故を起こす。病院で意識を取り戻した彼は、息子が行方不明になっていることを知り、パールに捜索を依頼。病院に駆けつけたパールは、ぎこちない雰囲気のもとでマイクと久しぶりに言葉を交わす。マイクはダンが息子を誘拐したと考えるが、パールはダンから受け取った隠れ家リストを手がかりに捜索を開始する。

『警察実習生ブランカのデコダージュ捜査』シーズン2

3月16日(土)16:00より一挙放送(全12話/字幕版)

テレビ界で権威ある賞の一つ“C21国際ドラマアワード”で、世界で最も革新的なシリーズとして評価された話題のミステリー。本国イタリアでは2023年秋に放送され、視聴率だけでなくSNS上でも話題に。港町ジェノヴァ、サン・テオドーロ署に着任した目の見えない新人実習生ブランカ。警察の特別補佐員となった彼女が、優れた聴覚で音声情報を分析する技術“デコダージュ”を武器に事件を解決する。

勾留中のセバスティアーノと面会したブランカは、近くのスーパーに強盗が入ったとの通報を受けてリグオーリ警部とともに現場に向かう。だが、強盗の事実はなく、二人が乗ってきた車が爆破される。さらに市内で2台のパトカーが爆破され、犯人を名乗る男から署内のブランカに電話がかかる。リグオーリは無実の罪で15年服役したセバスティアーノの犯行を疑い、彼の共犯者として車の整備工場で働くバッフィを逮捕するが…。

『私は刑事ロボスコ 南イタリアの事件簿』シーズン2

3月23日(土)16:00より一挙放送(全6話/字幕版)

2023年にイタリアで放送され大ヒットし、すでにシーズン3制作が決定している人気シリーズ。南イタリア・バーリを舞台に、セクシー&ゴージャスな美人で、強く優秀な刑事ロリータ・ロボスコが、副署長として男性ばかりの組織を束ね、事件を解決していく。

イタリアの国民的ドラマ『モンタルバーノ』を彷彿とさせる本作は、『モンタルバーノ』の主演ルカ・ジンガレッティが製作に名を連ねる。そして主演のルイーザ・ラニエリはルカの実生活の妻でもある。

十数年ぶりに長期休暇を取ったロリータ。恋人のダニーロと旅行に出かける直前、事件の一報が入る。海でダイビング中に消息を絶った女性が遺体で発見され、彼女を捜しに出た恋人も帰らぬ人となる。女性は海洋生物学専攻の学生で成績はトップクラス、結婚を間近に控えていた。遺体の皮膚に特異な変色が見られたため鑑識が調べると、女性のダイビング用タンクに一酸化炭素が入っていたため、殺人事件として捜査することになるが…。

そのほかの注目ドラマ

ファンが選ぶ『シャーロック・ホームズの冒険』

3月20日(水・祝)6:00より一挙放送(20話/二カ国語版)

アーサー・コナン・ドイル原作、ジェレミー・ブレット主演によるホームズ映像化作品の金字塔。英ITVで1984年4月に放送が始まった同作の放送開始40周年にちなんで実施した好きなドラマエピソード投票でトップ20に入ったエピソード(全41エピソード中)が一挙放送。

[放送エピソード](※放送順とランキングは異なります)

赤髪連盟/バスカビル家の犬/まだらの紐/ボヘミアの醜聞/踊る人形/空き家の怪事件/青い紅玉/マスグレーブ家の儀式書/最後の事件/六つのナポレオン/四人の署名/美しき自転車乗り/犯人は二人/曲がった男/第二の血痕/銀星号事件/瀕死の探偵/海軍条約事件/ギリシャ語通訳/マザランの宝石

そして毎日11:00より放送される「毎日○○」シリーズ、「世界のミステリー」は、3月は下記5タイトルをお届け。

<毎日○○>

・『ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版』(全22話)

…3月3日(日)スタート(字幕版)

・『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン1〜4(全33話)

…3月10日(日)スタート(字幕版)

・『オックスフォードミステリー ルイス警部』シーズン1〜9(全33話)

…3月21日(木)スタート(字幕版)

<世界のミステリー>

・『船上歌手ジャックの事件簿〜絶景ミステリー・クルーズ』(全8話)

…3月21日(木)スタート 毎週木曜 夜8:00(字幕版)

・『ウーゼドム・ミステリー 罪深き母の捜査ファイル』シーズン1〜2(全10話)

…3月27日(水)スタート 毎週水曜 夜8:00(字幕版)

そのほかの主なスタート作品/一挙放送/キャッチアップ放送

3月1日(金)22:00〜 『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』【字】

3月3日(日)16:00〜 『名探偵ポワロ』シーズン2【二】

3月4日(月)16:00〜 『ミステリー IN 上海 Miss Sの探偵ファイル』【字】

3月4日(月)26:40〜 『ミステリー IN 上海 Miss Sの探偵ファイル』【字】

3月5日(火)22:00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン2【字】

3月6日(水)16:00〜 『グルメ探偵ヘンリー』【字】

3月6日(水)26:40〜 『グルメ探偵ヘンリー』【字】

3月9日(土)26:00〜 『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか?』【字】

3月10日(日)16:00〜 『名探偵ポワロ』シーズン3【二】

3月10日(日)26:40〜 『名探偵ポワロ』シーズン4【二】

3月12日(火)22:00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン3【字】

3月14日(木)16:00〜 『私は刑事ロボスコ 南イタリアの事件簿』【字】

3月14日(木)26:10〜 『私は刑事ロボスコ 南イタリアの事件簿』【字】

3月15日(金)20:00〜 『探偵ミス・スカーレット』シーズン2【字】

3月17日(日)20:20〜 『名探偵ポワロ』シーズン5【二】

3月19日(火)20:00〜 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント』シーズン2【字】

3月19日(火)22:00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン4【字】

3月22日(金)22:00〜 『埋もれる殺意〜18年後の慟哭〜』【吹】

3月24日(日)16:20〜 『名探偵ポワロ』シーズン6【二】

3月24日(日)24:40〜 『名探偵ポワロ』シーズン7【二】

3月25日(月)20:00〜 『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン4【字】

3月27日(水)22:00〜 『刑事フォイル』【字】

3月28日(木)16:00〜 『ギャルソンヌ 男装の麗人ルイーズの事件』【字】

3月28日(木)26:15〜 『ギャルソンヌ 男装の麗人ルイーズの事件』【字】

3月30日(土)27:00〜 『アインシュタイン 〜天才科学者の殺人捜査〜 Episode.0』【字】

3月31日(日)16:00〜 『名探偵ポワロ』シーズン8【二】

3月31日(日)20:20〜 『名探偵ポワロ』シーズン9【二】

