製麺所のこだわりうどん

本業は麺の卸しで、敷地の一角で食べることができます。職人技が光るこだわりの麺をお手頃価格で食べられるのは、香川ならでは！

昼の1時間だけ！ 口コミで広まった超レアうどん「日の出製麺所」

「ぬるい」小（1玉）130円

昭和5年（1930）創業の「日の出製麵所」。当初は麺の販売のみでしたが、お客さんたちの強い要望で平成10年（1998）ごろからお昼の1時間だけ、ゆでたてをイートインできるスタイルになりました。

開店前から行列必至のレアな一杯は、香川に来たならぜひ食べてほしい逸品です。ゆでた直後に水で5秒締めた、絶妙な弾力のある食感を堪能してください。

多いときは1日200人来店する日もあるとか

■日の出製麺所（ひのでせいめんしょ）

住所：香川県坂出市富士見町1-8-5

TEL：0877-46-3882

営業時間：11時30分〜12時30分（みやげの販売9〜16時、土・日曜、祝日は〜15時）

定休日：不定休

アクセス：JR坂出駅から徒歩8分

駐車場：22台



山奥で出合える！ 元祖・宮武系の“ひやあつ”「山内うどん」

「かけうどん（ひやあつ）」小（1玉）250円

伝説の店・旧宮武から継承するお店で、機械を使わない純手打ちの麺を貫いています。強火で一気にゆでるので小麦の風味を逃がしません。旧宮武は、かけうどんの「あつあつ」「ひやあつ」「ひやひや」の元祖で、麺・ダシの順番でこのように呼びますが、「山内うどん」もこれを受け継いでいます。

なかでも「ひやあつ」は、冷たい水で締めた麺に熱いダシをかけた、香川独特の食べ方。ほどよくモチッとした中太麺で、ねじれのある表面にイリコダシがよく絡みます。

■山内うどん（やまうちうどん）

住所：香川県まんのう町大口1010

TEL：0877-77-2916

営業時間：9時〜（売り切れ次第終了）

定休日：木曜

アクセス：JR黒川駅から徒歩20分

駐車場：30台



初代の味を守る達人の絶品手打ちうどん「田村」

「冷たいうどん」小（1玉）250円

“神の手”とよばれた初代の技を受け継いだ2代目が、香川県産小麦を配合した粉で打つ麺はまさに絶品！ 小麦がふわりと香る太麺はなめらかでコシがあり、醤油で食べるのがおすすめです。クセになる味わいにおかわりをする人も多いのだとか。また、客が厨房の中に入って店主に注文し、麺を受け取る注文スタイルは「田村」ならでは！

■田村（たむら）

住所：香川県綾川町陶1090-3

TEL：087-876-0922

営業時間：9〜13時ごろ （売り切れ次第終了）

定休日：日曜、祝日

アクセス：高松西ICから車で15分／ETC車なら府中湖スマートICから車で5分

駐車場：30台



セルフ店のおすすめうどん

うどん玉を丼に入れてもらい、ダシやトッピングは自分でかける「セルフ」方式が香川では主流です。店によってオーダーや支払いの方法が異なるので、SNSや店頭で確認してくださいね。

街なかで本格的なセルフうどんを体験「上原屋 本店」

「かけ」（小）380円

「上原屋 本店」は、特別名勝・栗林公園近くに位置し、常連客も多い人気店。かけうどんを注文すれば、自分でテボ（ざる）を使った麺の温めや蛇口からダシを注ぐセルフ体験ができるので、観光客からも高い人気を博しています。

うどんは中細麺で丸みがあり口当たりなめらか。イリコと醤油が利いたダシと一緒にツルッとどうぞ！

■上原屋 本店（うえはらや ほんてん）

住所：香川県高松市栗林町1-18-8

TEL：087-831-6779

営業時間：9時30分〜14時30分（売り切れ次第終了）

定休日：日曜

アクセス：ことでん栗林公園駅から徒歩10分

駐車場：18台



季節限定！ すだち香るさわやかな一杯「純手打ちうどん よしや」

「すだちひやひや」小 620円（6〜9月限定）

県内外から多くのお客さんが訪れる「純手打ちうどん よしや」。昔ながらの正統派さぬきうどんを受け継ぎながら、讃岐もち豚などの地元食材を取り入れたメニューもあります。

手打ち手切りならではの独特の食感と、強いコシがやみつきになる味！ すだちの果汁も加えた冷たい「すだちひやひや」はさわやかな酸味が広がり、ダシのコクとうま味がいっそう際立ちます。

■純手打ちうどん よしや（じゅんてうちうどん よしや）

住所：香川県丸亀市飯野町東二343-1

TEL：0877-21-7523

営業時間：7〜14時（売り切れ次第終了）

定休日：火曜、ほか臨時休あり（SNS参照）

アクセス：坂出ICから車で10分

駐車場：20台



自分好みに食べ方をアレンジ！「松下製麺所」

「うどん」（1玉）280円、「温泉卵」100円

「松下製麺所」は、早朝から営業している製麺所併設のうどん店です。昭和41年（1966）の開店当時から変わらない手打ちの麺は、世代を超えて愛され続けています。

シンプルな麺に、カツオが香る上品な京風ダシが相性抜群！ 完全セルフ方式なので、自分好みに仕上げられるのが魅力です。天かすやネギは無料でトッピングできますよ。

■松下製麺所（まつしたせいめんじょ）

住所：香川県高松市中野町2-2

TEL：087-831-6279

営業時間：7〜15時

定休日：日曜

アクセス：JR栗林公園北口駅から徒歩7分

駐車場：6台



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●この記事は『るるぶ香川 高松 琴平 小豆島 直島'27』に掲載した記事をもとに作成しています。