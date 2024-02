DCコミックス映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』(2021)の続編『The Batman Part II (原題)』は2025年10月3日に米公開予定だが、現時点でプロットの詳細はベールに包まれたままだ。ファンが新情報を心待ちにする中、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトが、まだ続編の脚本を受け取っていないことを明かした。

米のインタビューに応じたライトは、続編のプロットについて「これが冒頭、中盤、そして結末です」とジョークを飛ばした後、実は「まだ脚本を読んでいないんです」とコメントしている。

「まだ脚本を受け取っていません。 辛抱強く待っているところです。ただ言っておきましょう。脚本を受け取り次第、すぐあなたに電話します。コピーを送りますよ。万が一マット・リーヴスがこれを聞いたら、身の毛がよだつでしょうね。」

またライトは、本作の厳重なリーク防止対策についても言及。「脚本は厳重に管理されています。 第1作の脚本は紙で持っていたと思うけど、彼ら(製作チーム)は撮影終了後も保管しておきたかったようです。僕たちには『ミッション・インポッシブル』的な自己消滅ファイルが送られてきました。ハードコアですよ。 5段階の認証みたいな感じです」。

続編のプロットが明かされるのはまだ先になりそうだが、によると、引き続きロバート・パティンソン演じるブルース・ウェインに焦点を当てた物語になるとのこと。監督はマット・リーヴスが続投し、3部作として進められているという。

キャストはパティンソンのほか、執事アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキスがするとみられる。また、第1作のラストシーンでジョーカーを演じたバリー・コーガンも再登場をていた。さらなる続報を楽しみに待ちたい。

なおコリン・ファリルが演じたペンギンのスピンオフドラマ「ザ・ペンギン(原題)」も準備中で、2024年に米Max(旧HBO Max)で配信予定。これらの物語は繋がる内容で、一連のシリーズは“バットバース”として独自の展開が予定されている。

『The Batman Part II (原題)』は、2025年10月3日に米公開予定。

