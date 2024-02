Netflilxの人気シリーズ「ウェンズデー」シーズン2について、主演のジェナ・オルテガがエキサイティングな新情報を明らかにした。

ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、世界的人気作『アダムス・ファミリー』の長女・ウェンズデーが主人公の異色推理ミステリー。2022年11月にシーズン1がリリースされ、世界中で記録的な大ヒットを収めた。シーズン2は、2024年4月下旬よりアイルランドで撮影開始の予定だ。

米のインタビューで、現在シーズン2の「脚本を読んでいるところ」と近況を語ったオルテガ。「実際に撮影を始める頃には、(シーズン1の)撮影終了から2年以上が経っています。なので内面的、精神的には、“よし、そろそろ準備を始めようかな?"という感じ」と述べ、役作りを始める段階に入ったことを明かした。「また少し皮肉を言い始めたり、様々な映画を見たりして(ウェンズデーの)マインドセットに入る時期かもしれません」。

またオルテガは「脚本を読んでいるだけでも楽しい」と述べ、シーズン2では「新しいキャラクターたちが登場する」こと、「超常現象的な世界が確実に広がっている」ことを明らかにした。「私たちの番組には狼男や吸血鬼などが出てきましたが、(シーズン2では)それを少し広げていくと思います」。

なお以前、シーズン2は全エピソードが「映画的になる」としていたオルテガ。その意味をインタビュアーから質問されると、ウェンズデーがダンスをしたシーズン1第4話を例に挙げて、次のように語った。

「シーズン1では視覚的にとても際立ったエピソードがありました。例えばダンスのエピソードは人々にすごく大きなインパクトを与えたし、あの設定はとても特殊で、若干『プロムナイト』や『キャリー』のような感じがありました。

これまで脚本で読んだ(シーズン2の)エピソードはどれもそんな感じでした。すごく印象的なシーンや場面、設定があり、エピソード単体で際立っている。私が最も楽しみにしている点です。これを8話にわたってやり遂げることができるのは、本当に信じられないことだし、すごく幸運なことだと思います。」

Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 104 of Wednesday. Cr. Courtesy of © 2022

“ダンスのエピソード”といえばシーズン1で最も注目を集めた回で、ウェンズデーの印象的なダンスシーンはTikTokでも大バズりした。それと同じぐらいユニークなエピソードが揃ったシーズン2は、さらなる話題となること間違いなしだ。

なおシーズン2は他にも、ホラー要素が強化され、アクション要素が満載であることも明かされている。配信時期は2025年のだ。

