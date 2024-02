ゲーム『ボーダーランズ』シリーズの実写映画版『Borderlands(原題)』より初の予告編がアメリカで公開された。

シューティングRPGの金字塔とされる『ボーダーランズ』は、パンドラと呼ばれる銀河の惑星を舞台に、プレーヤーがトレジャーハンターとなってモンスターや無法者たちと戦う作品。実写版では豪華キャストが集結し、リリス役でケイト・ブランシェット、タニス役でジェイミー・リー・カーティス、ローランド役でケヴィン・ハートが出演している。

惑星パンドラでは、秘密の金庫にお宝が隠されているという言い伝えにより、これまで大勢のトレジャーハンターが命を落としてきた。予告編では、「もしお宝を狙うなら、得られる限りの助けは得たほうが良い」と呟くリリス(ブランシェット)が風変わりなハンターたちと手を組み、モンスターや危険な輩がひしめくパンドラを突き進む。

映像では、ド派手で壮大なアクションが存分に披露。さらには、奇抜なハンターチームによる凸凹ぶりも映し出され、スカッとした気持ちになれるアクションコメディとしても注目したい。



ブランシェット、カーティス、ハートのほか、メインキャストにはクリーグ役で『クリード』シリーズのフロリアン・ムンテアヌ、クラップ・トラップ役でジャック・ブラック、タイニー・ティナ役で『バービー』(2023)のアリアナ・グリーンブラットが名を連ねる。

ほか共演者として、アトラス役で『X-ミッション』(2015)のエドガー・ラミレスや、『マグニフィセント・セブン』(2016)のヘイリー・ベネットが出演。脚本を務めたのは、「チェルノブイリ」(2019)「THE LAST OF US」(2023-)のクレイグ・メイジン。『スパイダーマン』『ヴェノム』シリーズなどのアヴィ・アラッドらがプロデューサーとして就任している。

映画『Borderlands(原題)』は2024年8月9日米公開。

The post first appeared on .