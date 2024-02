『キック・アス』『キングスマン』シリーズの“奇才”マシュー・ヴォーン監督の最新作『ARGYLLE/アーガイル』が2024年3月1日(金)から全国公開となる。本日2月22日、ニャンニャンニャン・猫の日にあわせて、アルフィーを演じたヴォーン監督の愛猫・チップに豪華俳優陣が揃って顔をほころばせる特別映像が到着した。

ニャンニャンニャンの語呂合わせで、日本の「猫の日実行委員会」が制定しすっかりお馴染みとなった記念日、2月22日・猫の日。本作では作家エリー・コンウェイ(ブライス・ダラス・ハワード)の愛猫・アルフィーがただならぬ活躍を見せるとあって、ポスターや予告編などでもその爪痕を残している。

そんなアルフィーを演じているのは、なんと本作のメガホンをとった監督マシュー・ヴォーン家の愛猫、チップ。当初は別のタレント猫を雇っていたものの、なかなかうまく撮影が進まずに急きょ自宅からチップをスカウトしてきたそう。撮影現場にはチップ専用のベッドが置かれ、ストレスなく過ごせるよう万全の準備が整えられていたという。

© Universal Pictures

多くの時間を共に過ごしたブライス・ダラス・ハワードは、「チップはもう……最優秀演技賞!」と名演技を絶賛。猫アレルギーを持つエイダンを演じたサム・ロックウェルも「この映画では憎いほど完璧でした。劇中のエイダンは猫と不仲だが、チップは好きです。主役を食うが気にしない(笑)」とすっかり心奪われており、オンでもオフでもチップが見せるたまらない表情と仕草からあふれ出す魅力が詰まった特別映像となっている。



劇中では、黄色のアーガイルチェック柄にドーム状の窓が付いた猫用バックパックに収まり担がれているアルフィーがよく登場する。実はこのアイデアを与えたのは、マシュー・ヴォーン監督の2人の娘。彼女たちが愛してやまないテイラー・スウィフトがドキュメンタリーのなかで猫用のバックパックを背負っていたことから着想を得たそうだ。スクリーンを所狭し(?)と駆け巡り本作を盛り上げるチップから目が離せない。

© Universal Pictures

また、本作をIMAXシアターでご鑑賞いただいた方に先着で、入場者特典“A6ポストカード”が配布されることも決定。アルフィーの毛並みまでも鮮明にお楽しみいただける最高の環境で、ぜひ映画をご堪能あれ。

※なくなり次第、終了となります。※各上映回でおひとり様1回のご鑑賞につき1つお渡しします。※チケット購入特典ではございません。ご入場を伴わない配布はお断りさせていただきます。※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

A6ポストカード┃IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.

※画像はイメージです。※プレゼントは劇場により数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

映画『ARGYLLE/アーガイル』は2024年3月1日(金)公開。

