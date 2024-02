人気ドラマ「ザ・ボーイズ」のシーズン4が、2024年6月13日よりAmazon で配信開始となることがわかった。全8話。6月13日に最初の3話が一挙配信され、残り5話は毎週木曜日に1話ずつ配信。7月18日にシーズンフィナーレを迎える。

配信日の発表とあわせて、ホームランダー&ヴィクトリア・ニューマンの姿をとらえた画像も公開された。2人は選挙イベントで肩を寄せ合い、群衆ににこやかな笑顔を見せている。シーズン4の公式あらすじは、以下の通りだ。

「舞台は危機に瀕した世界。圧倒的なパワーを誇る極悪スーパーヒーロー、ホームランダーの下で、米国副大統領候補のヴィクトリア・ニューマンはこれまで以上に権力の座に近づいていた。余命数ヶ月となったブッチャーは妻ベッカの息子を失い、ボーイズのリーダーとしての立場も失っていた。“ザ・ボーイズ”のメンバーは彼の嘘にうんざりしていたが、手遅れになる前に再び協力して世界を救う方法を見つけなければならないのだった。」

この投稿をInstagramで見る

キャストは、カール・アーバン、ジャック・クエイド、アントニー・スター、エリン・モリアーティ、ジ ェシー・T・アッシャー、ラズ・アロンソ、チェイス・クロフォード、トマー・カポン、福原かれん、コルビー・ミニフィ、クラウディア・ドゥーミット、キャメロン・クロヴェッティといったレギュラーメンバーが続投。

加えて、新スーパーヒーローとして登場するシスター・セージ役にスーザン・ヘイワード、ファイアクラッカー役にヴァロリー・カリー、「ウォーキング・デッド」「スーパーナチュラル」でおなじみのジェフリー・ディーン・ モーガンも参戦する。すでに公開済みのでは、3人の姿がお披露目されている。

「ザ・ボーイズ」は、ガース・エニスとダリック・ロバートソンによる同名コミックを原作として2019年にスタートし、世界中で大ヒットを記録。2022年にアニメシリーズ「ザ・ボーイズ ダイアボリカル」、2023年には実写シリーズ「ジェン・ブイ」と2つのスピンオフが誕生し、次はメキシコを舞台にした新スピンオフ「 The Boys: Mexico(原題)」がされる予定だ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon Prime Videoで最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

Source:

The post first appeared on .