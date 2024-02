新DCユニバースの第1弾となる映画『スーパーマン:レガシー(原題)』に出演するキャストの集合写真が監督・脚本のジェームズ・ガンによって公開された。ニコラス・ホルトの丸刈り姿も初お披露目だ。

『スーパーマン:レガシー』は2024年3月よりアトランタで撮影開始予定。出演者も続々と現場入りし、ついにメインキャストが揃ったようだ。ガン監督は脚本の読み合わせを終えたキャストとの集合写真をInstagramに投稿した。

写っているのは、ガン監督とキャストたち。スーパーマン役のデヴィッド・コレンスウェット(左上)とロイス・レイン役のレイチェル・ブロスナハン(右下)をはじめ、レックス・ルーサー役のニコラス・ホルト、ガイ・ガードナー役のネイサン・フィリオン、ホークガール役のイザベラ・メルセド、ミスター・テリフィック/マイケル・ホルト役のエディ・ガテギ、ジミー・オルセン役のスカイラー・ギソンド、イヴ・テシュマッカー役のサラ・サンパイオらの姿も確認できる。

注目すべきは、坊主頭のニコラス・ホルト。ジェームズ・ガン監督は以前、でファンの1人から「あなたがニコラス・ホルトの頭を剃るんですか?」と訊かれた際、「剃りません。だって彼が“血まみれ頭のレックス”と認識されてほしくないですから」とジョークで返していた。無事、ホルトの綺麗な丸刈り姿が確認できる。

『スーパーマン:レガシー』では、スーパーマンのクリプトン人としての遺産と、カンザス州スモールビルのクラーク・ケントという人間としての生い立ちを調和させる旅がという。米公開は2025年7月11日。

