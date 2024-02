『ゴーストバスターズ／アフターライフ』3月29日「金曜ロードショー」地上波初放送 ─ 最新作『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』公開記念

『ゴーストバスターズ』シリーズ待望の最新作『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の公開初日となる2024年3月29日(金)、夜9時より金曜ロードショーにて前作『ゴーストバスターズ/アフターライフ』(2021)の地上波初放送が決定した。おなじみの日テレロゴがカチコチに凍結された特別なコラボ版ロゴもお披露目となっている。

金曜ロードショー初放送となる『ゴーストバスターズ/アフターライフ』は、なんと30年以上も経ってから製作された、シリーズ3作目。かつての主人公たちの娘や孫たちが登場し、新生ゴーストバスターズとしてゴースト退治に挑む。1984年の初代『ゴーストバスターズ』は米アカデミー賞の視覚効果賞も受賞したが、そのスピリットを継承した大迫力のゴースト退治のシーンは必見。過去作を何度も見た人も、『ゴーストバスターズ/アフターライフ』からご覧になる人も、ワクワク楽しめる映画になっている。

この度到着したのは、『ゴーストバスターズ』と日テレのコラボ版ロゴ。邦画・洋画ともに過去に例を見ない、映画作品としては史上初となるスペシャル企画となる。おなじみの「日テレ」ロゴが、全てを一瞬で凍らせる史上最強ゴーストの襲来(?)によってカチコチに凍結され、「日」の部分は『ゴーストバスターズ』シリーズを象徴する“ゴースト禁止マーク”のように。両者のコラボであることが一目でわかる見事な仕上がりとなっている。このコラボロゴは29日に公開を迎える『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』と、同じく29日放送の日本テレビ「金曜ロードショー」を盛り上げるため使用される予定だ。(※『アフターライフ』の地上波初放送は15分拡大※野球中継のため最大30分、放送開始時間が繰り下がる可能性があります。)

1984年公開『ゴーストバスターズ』、1989年公開『ゴーストバスターズ2』は、ニューヨークに住む3人の科学者を主人公としたSFエンタテインメント映画。科学者たちが幽霊を調査して捕まえるビジネスを始めるという、一風変わった設定の中で、最先端のSFXで描かれた奇想天外なゴーストたちとバスターズの戦いを、あのテーマ曲にのせてユーモラスに描き全世界で大ヒットした。ゴーストなのに愛くるしいマシュマロマンを始め、ゴースト侵入禁止のロゴマークは、現代でも色あせないファッションアイコンとなっている。

最新作『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の舞台は、太陽が降り注ぐ真夏のニューヨーク。猛暑のビーチで老若男女が海水浴を楽しむ中、海の向こう側から突如として巨大な氷柱が大量出現。悲鳴を上げながら逃げ惑う人々をよそにその勢いはとどまらず、一瞬にしてニューヨークの街は氷河期さながらの氷の世界と化す。

日々、ゴーストバスターズとしてニューヨークの人々をゴーストから守っているスペングラー家は、その元凶が全てを一瞬で凍らせる史上最強ゴーストであることを突き止めるが……。果たしてゴーストバスターズは前代未聞のパワーを持つゴーストによって奪われた夏を取り戻すことができるのか?今、凍結必至のゴースト退治が始まる。

監督・脚本を務めるのはギル・キーナン。『モンスター・ハウス』(2006)『ポルターガイスト』(2015)など、ゴーストに焦点を当てたヒット作の名手が新しい風を吹き込む。製作・脚本は『ゴーストバスターズ/アフターライフ』監督・脚本のジェイソン・ライトマン。ゴーストバスターズの生みの親である故アイヴァン・ライトマン監督の息子であり、誰よりもゴーストバスターズを知り尽くす人物だ。

『ゴーストバスターズ/アフターライフ』では新しい家族の在り方を描いて観客の涙を誘い、今作ではゴーストバスターズをまた新たな物語へと昇華させていく。これまでも『JUNO/ジュノ』(2007)ではアカデミー賞®監督賞にノミネート、ジョージ・クルーニー主演『マイレージ、マイライフ』(2009)ではアカデミー賞®作品賞・監督賞・脚本賞にノミネートされるなど、数々の名作を生み出してきたその手腕は今作でも存分に発揮されている。

新旧オールスターキャストも勢ぞろい。ポール・ラッドやマッケナ・グレイス、フィン・ウルフハード、キャリー・クーンをはじめとする前作キャストはもちろん、80年代版の元祖ゴーストバスターズメンバーであるビル・マーレイ、ダン・エイクロイド、アーニー・ハドソンや、さらにひとクセもふたクセもありそうな新キャストたちも参戦する。

『ゴーストバスターズ』シリーズは2024年が記念すべき40年目。同じく長い歴史を持つ金曜ロードショーの初回放送は『ゴーストバスターズ』公開の翌年1985年とほぼ同期だ。長年にわたって映画ファンを楽しませてきた伝統のある両者の貴重なコラボを楽しむとともに「金曜ロードショー」で前作のおさらいをして本作をより楽しんでほしい。



『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』は2024年3月29日(金) 全国の映画館にて公開。

The post first appeared on .