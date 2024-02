ダニエル・デイ・キム、『グッド・ドクター』を振り返る！カムバックの可能性は？

大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』がシーズン7をもって終了するが、出演だけでなくプロデューサーでもあったダニエル・デイ・キムが、本作を振り返った。米Deadlineが報じている。



2月22日から配信が始まったNetflixの新作実写シリーズ『アバター:伝説の少年アン』で恐ろしいヴィラン火の王・オザイ役を演じているダニエルは、同作のプレミア・レッドカーペットで、以下のように答えた。

100エピソードを超えるシリーズは『グッド・ドクター』で3作目(他は『LOST』と『HAWAII FIVE-0』)であることに触れながら、「7年間という長さは、昨今では非常に素晴らしいことです。稀なことであることは承知していますし、作品に携わった全ての人に感謝しています。チームが本当に最高で、特にキャストに感謝しています」と述べた。

シーズン2と3で5話に渡り、ジャクソン・ハン医師を演じたダニエル。ファイナルシーズンでの復活を問われると、「ぜひ戻ってきたいですが、今はいくつか取り組んでいることがあるから、ちょっと難しいかもしれない」と語り、その理由が現在進行中の仕事だと述べた。

Daniel Dae Kim reflects on the end of ‘The Good Doctor’ and if he’ll reprise his character #AvatarNetflix pic.twitter.com/4ieFTt6Fuh

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 16, 2024