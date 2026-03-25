さぬきうどんは老舗店が多い中で、オリジナルメニューや店内の雰囲気などでイマドキっぽさをプラスした新たなうどん店が増加中。SNSで話題の盛り付けにも注目！

食べるだけでご利益あり！？「こんぴらうどん参道店」

「こんぴら金箔うどん」2368円

創業75年の老舗。水、塩、醤油など地元の素材にこだわり、手間暇を惜しまず昔ながらのさぬきうどんの製法を守り続けているうどん店です。麺のコシ、もちもち感が格別です。

「こんぴら金箔うどん」は地元を盛り上げようと、金毘羅の「金」にちなんで誕生しました。つけだしは、温・冷から選べます。

「しょうゆ・天ぷらセット」1100円

「しょうゆ・天ぷらセット」もおすすめ。麺のおいしさが堪能できるしょうゆうどんは、お店の人気No.1です！

登録文化財にも指定されている築百数十年の建物。外観は当時のままです。

■こんぴらうどん参道店（こんぴらうどんさんどうてん）

住所：香川県琴平町810-3

TEL：0877-73-5785

営業時間：10〜16時（土・日曜、祝日9時〜）

定休日：無休

アクセス：ことでん琴電琴平駅から徒歩7分

駐車場：10台



カフェ風店内で味わうこだわり麺「カマ喜ri」

「かけうどん」（小）400円

「カマ喜ri」では、3日間熟成した麺を、イリコをベースにした4種類のブレンドだしで味わう「かけうどん」が人気。小麦の香りがふわっと広がる太麺にだしがよく絡んで絶品です。顔のように仕上げたトッピングがかわいらしく、思わず写真に撮りたくなります♪ 揚げたての天ぷらとのセットもおすすめです！

電気店だった建物をカフェのようなおしゃれな内装にリノベーションしています。

■カマ喜ri（かまきり）

住所：香川県観音寺市柞田町甲46-3

TEL：0875-24-8288

営業時間：11〜14時（水曜は〜13時、うどんの提供はなし）※売り切れ次第終了

定休日：日曜

アクセス：JR観音寺駅から徒歩15分

駐車場：20台



スクリュー盛り付けが美しい！「讃岐麺処 山岡」

「金卵ざる饂飩」（小）700円（大）800円

店主が理想を追求してたどり着いた極太麺は、強烈な弾力ともっちりやわらかな食感が共存したオリジナルの味わいです。

セルフ店ですが、注文時にリクエストすれば、麺を渦巻き状に盛り付けた「山岡スクリュー」にしてくれるので、見た目も楽しめますよ。

■讃岐麺処 山岡（さぬきめんどころ やまおか）

住所：香川県観音寺市古川町273−1

TEL：070-3131-1627

営業時間：10時〜15時30分（土・日曜、祝日9時〜）

定休日：木・金曜 ※詳細な営業日はSNSで要確認

アクセス：高松自動車道大野原ICから車で15分

駐車場：15台



わかめや野菜が麺に！練り込み麺の「元祖わかめうどん 大島家」

「ざる」550円

約30年前にわかめを混ぜた麺を作り、“練り込み麺”を世に広めたとされるお店。香川県産小麦「さぬきの夢」を無塩で打つという技アリのうどんは、ヘルシーで人気があります。

「ざる」は緑がわかめ、赤はニンジンなど、練り込まれた素材が色に現れ、風味や味わいもしっかり感じられます。わかめ以外の練り込み麺は週替わりで登場しますよ。

テーブル席と小上がりの座敷があるゆったりとした店内で食事ができます。

■元祖わかめうどん 大島家（がんそわかめうどん おおしまや）

住所：香川県高松市松縄張1013-26

TEL：087-865-2524

営業時間：11時〜14時30分

定休日：木曜

アクセス：ことでん三条駅から徒歩13分

駐車場：5台



天ぷらや肉を乗せたオンリーワンな一杯は、食べ応えもインパクトも抜群！独自のおいしさを誇る個性派うどんに、驚きを隠せないこと間違いなしです。

麺が隠れるほどの大きなえび天！「手打うどん 丸亀渡辺」

「えび天うどん」680円

店主の祖父の代から続く人気店。小麦の風味がしっかりと感じられるつやつや麺に、カツオをメインに数種の魚介をバランスよく配合した上品なだしとの組み合わせが絶妙です。

写真の「えび天うどん」は、店の名物である木の葉型の天ぷらがのってインパクト大！だしを吸った衣、うどん、わかめの組み合わせが絶品です。

「鍋焼きうどん」850円

冬の定番「鍋焼きうどん」。甘めのだしが染みた麺と具材をアツアツで召し上がれ！

麺が売り切れがなければ17時まで営業しているのもポイントです。

■手打うどん 丸亀渡辺（てうちうどん まるかめわたなべ）

住所：香川県丸亀市土器町東1-97

TEL：0877-24-3532

営業時間：11〜17時

定休日：木曜

アクセス：瀬戸中央自動車道坂出北ICから車で10分

駐車場：20台



手打ち麺と揚げたて天ぷらの競演「本格手打ち もり家 高松本店」

「かき揚げおろしうどん」1100円

高松本店、高松シンボルタワー店、東京店の3店舗を展開する「もり家」。麺は坂出の製粉所と作り上げた専用粉を使用しています。足踏みと寝かせの工程を何度も経て仕上げられた麵は、艶やかさとのど越しの良さが最大の魅力です。

人気の「かき揚げおろしうどん」は、地元産のエビ、サツマイモ、カボチャ、三つ葉が入った名物のジャンボかき揚げがどーんと乗っています。揚げたてのサクサク感を味わってくださいね。

■本格手打ち もり家 高松本店（ほんかくてうち もりや たかまつほんてん）

住所：香川県高松市香川町川内原1575−1

TEL：087-879-8815

営業時間：10時30分〜18時

定休日：木・金曜（祝日の場合は営業）

アクセス：高松自動車道高松中央ICから車で20分

駐車場：40台



分厚い鶏チャーシューがボリューム満点「ヨコクラうどん」

「鶏チャー葱油炙うどん」小（1玉）700円

江戸時代末期に創業したといわれる、老舗うどん店。現在は5代目が長く愛される味を継いでいます。伝統を守りながら、時代に合わせた変わり種うどんも多彩で、何度訪れても楽しめますよ。

麺はもっちり、むにゅっとしたやわらかめの食感が特徴。人気の「鶏チャー葱油炙うどん」は、自家製の鶏ももチャーシューとネギ油をトッピングした醤油うどん。お好みでこしょうをかけて味変するのもおすすめです！

■ヨコクラうどん（よこくらうどん）

住所：香川県高松市鬼無町鬼無136−1

TEL：087-881-4471

営業時間：8〜14時（売り切れ次第終了）

定休日：木曜

アクセス：JR鬼無駅から徒歩15分

駐車場：15台



麺とだしにこだわり抜いたカツカレーうどん「めんや七福 別邸」

「カツカレーうどん」1090円

広々とした店内は6人席が9卓あり、家族連れも入りやすい「めんや七福 別邸」。カウンターで注文後、席まで配膳してくれる一般店スタイルです。

小麦の配合にこだわり、長時間熟成の宵練製法でもちもち麺を実現。だしは手作業で内臓を除いたイリコのみを使用しているというこだわり抜いた一杯をほおばれば、思わず「えびす顔」になること間違いなし！中でも、辛口カレーにコシのある麺が相性抜群の「カツカレーうどん」は、香川県産の豚肉を使用したカツも絶品です。

■めんや七福 別邸（めんやしちふく べってい）

住所：香川県坂出市川津町3355−2

TEL：0877-35-7567

営業時間：10〜15時（麺がなくなり次第終了）

定休日：水曜

アクセス：瀬戸中央自動車道坂出ICから車で３分

駐車場：60台



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ香川 高松 琴平 小豆島 直島'27』に掲載した記事をもとに作成しています。