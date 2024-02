あんことバターのとろけあうおいしさがクセになる！ブルボン「のせて焼くあんバターシート」

ブルボンは、パンにのせて焼くことで、手軽にあんバタートーストの味わいが楽しめる食品シート「のせて焼くあんバターシート」を2024年3月1日(金)に新発売します。

商品名 :のせて焼くあんバターシート

内容量 :75g(5枚)

発売日 :2024年3月1日(金) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「のせて焼くあんバターシート」は、北海道産小豆の粉末を使用し、まろやかなあんこの甘さとバターのコクをバランスよくマッチさせた食品シートです。

パンにのせて焼くことでトーストの香ばしさとあんバターの甘みが引き立てあうおいしさを楽しめます。

