大分県日出町にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」では、「豊の国ハーベストハウス」がリニューアル。

1階にあった「グリーンカウンター」が改装され、1階・2階を「レストラン ハーベストテーブル」として生まれ変わりました！

自然の中、豊かな気持ちで食事ができる空間となり、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューが提供されます☆

サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル」

オープン日：2024年3月22日（金）11:00

場所：ハーベストテーブル1階

席数：テーブル席95席、ソファ席36席、ボックス席12席計143席

※ベビーチェア対応可能

大分県日出町の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、「豊の国ハーベストハウス」をリニューアルし、2024年3月22日にオープンします。

これまで、1階は「グリーンカウンター」、2階を「レストラン ハーベストテーブル」として営業してきましたが、今回のリニューアルでは1階部分を改装。

2024年3月22日より、1階・2階を「レストラン ハーベストテーブル」として生まれ変わりました。

オープン後は自然の中、豊かな気持ちで食事ができる空間となり、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューを楽しめます。

ハーモニーランドでしか味わえない体験価値の高いメニューが提供されるレストランです。

レストランコンセプト 〜豊かな国のガーデンパーティーへようこそ〜

フロア（中央エリア）

「ハーベストテーブル」のお庭には、たくさんのお花が咲き、豊かな自然に出会えます。

館の主の「ハローキティ」は、このお気に入りのお庭でパーティーをすることにしました。

サンリオキャラクターたちも、準備を手伝ってみんなで盛り上げます。

この素敵なガーデンパーティーの中で、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューをいただけます☆

フロアデザイン

森の中にたたずむレストランの館「ハーベストテーブル」

コリドー（通路）

扉を開くと、吹き抜けの気持ちの良い玄関ホールを進んだ先でキャラクターたちがお出迎えします。

庭にある東屋とガーデンテラスを彷彿とさせる空間で、自然を感じ豊かな気持ちでお食事ができるレストランです。

提供メニュー

キャラクターメニュー

キャラクターメニューをはじめ、

グランドメニュー

スペシャルプレートや、

カレーメニュー

カレー、和食メニューなど、多数のジャンルのメニューをラインナップ。

キッズメニュー

ハーモニーランドでしか味わえない体験価値の高いメニューが提供されます。

たくさんのお花が咲く庭でのガーデンパーティ―をコンセプトにした、かわいいキャラクターメニューなどが提供されるレストラン。

サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD.

※掲載内容は2月22日の情報です。内容が変更になる場合があります

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいキャラクターメニューが提供される自然の中のレストラン！サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル」 appeared first on Dtimes.