かわいいキャラクターメニューが提供される自然の中のレストラン！サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル」
大分県日出町にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」では、「豊の国ハーベストハウス」がリニューアル。
1階にあった「グリーンカウンター」が改装され、1階・2階を「レストラン ハーベストテーブル」として生まれ変わりました！
自然の中、豊かな気持ちで食事ができる空間となり、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューが提供されます☆
サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル」
オープン日：2024年3月22日（金）11:00
場所：ハーベストテーブル1階
席数：テーブル席95席、ソファ席36席、ボックス席12席計143席
※ベビーチェア対応可能
大分県日出町の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、「豊の国ハーベストハウス」をリニューアルし、2024年3月22日にオープンします。
これまで、1階は「グリーンカウンター」、2階を「レストラン ハーベストテーブル」として営業してきましたが、今回のリニューアルでは1階部分を改装。
2024年3月22日より、1階・2階を「レストラン ハーベストテーブル」として生まれ変わりました。
オープン後は自然の中、豊かな気持ちで食事ができる空間となり、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューを楽しめます。
ハーモニーランドでしか味わえない体験価値の高いメニューが提供されるレストランです。
レストランコンセプト 〜豊かな国のガーデンパーティーへようこそ〜
フロア（中央エリア）
「ハーベストテーブル」のお庭には、たくさんのお花が咲き、豊かな自然に出会えます。
館の主の「ハローキティ」は、このお気に入りのお庭でパーティーをすることにしました。
サンリオキャラクターたちも、準備を手伝ってみんなで盛り上げます。
この素敵なガーデンパーティーの中で、かわいいキャラクターメニューとスペシャルメニューをいただけます☆
フロアデザイン
森の中にたたずむレストランの館「ハーベストテーブル」
コリドー（通路）
扉を開くと、吹き抜けの気持ちの良い玄関ホールを進んだ先でキャラクターたちがお出迎えします。
庭にある東屋とガーデンテラスを彷彿とさせる空間で、自然を感じ豊かな気持ちでお食事ができるレストランです。
提供メニュー
キャラクターメニュー
キャラクターメニューをはじめ、
グランドメニュー
スペシャルプレートや、
カレーメニュー
カレー、和食メニューなど、多数のジャンルのメニューをラインナップ。
キッズメニュー
ハーモニーランドでしか味わえない体験価値の高いメニューが提供されます。
たくさんのお花が咲く庭でのガーデンパーティ―をコンセプトにした、かわいいキャラクターメニューなどが提供されるレストラン。
サンリオ ハーモニーランド「レストラン ハーベストテーブル」の紹介でした☆
