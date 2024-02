株式会社バンダイナムコエンターテインメントと株式会社フロム・ソフトウェアは、両社が共同開発するアクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』について、ダウンロードコンテンツ(以下、DLC)『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE(エルデンリング シャドウ オブ ジ エルドツリー)』を6月21日に世界同時発売することを発表。価格は4400円(税込)で、本日22日より予約受付も開始された。

『ELDEN RING』は2022年2月25日の発売から現在まで世界中のファンにプレイされ、世界累計出荷本数が2300万本を突破した。また、ゲーム性や独自の世界観が高く評価され、世界の主要4大ゲームアワードとされている「The Game Awards 2022」や「Golden Joystick Awards 2022」、「第26回D.I.C.E. Awards」、「2023 Game Developers Choice Awards」での「Game of The Year」など、世界中の著名なアワードにて数多くの賞を獲得。DLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』では、新たな舞台「影の地」で、ミケラをめぐる物語が描かれる。謎と危険に満ちた多彩なシチュエーション、新たに加わった武器や防具の数々、そして自由度の高い冒険を楽しもう。さらに、本編では語られなかった群像劇として、ミケラはなぜ「影の地」へと向かったのか…さまざまな思惑を持った登場人物たちのドラマと共に、狭間の地では語られることが無かった物語が描かれる。豪華なスタチューやデジタルサウンドトラック、ハードカバー仕様のアートブックなどが付属する限定版『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION』も発売決定。パッケージ版とダウンロード版を選択することもできる。『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』は、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けに6月21日発売。