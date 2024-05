ゴルファーのための食事学『天然のサングラスをかけよう！』

『ゴルフとルテイン』

ゴルフのパフォーマンスにおいて必要とされる眼の役割は、単に眼が『見える』ことだけではありません。スポーツを極めようとすればする程、眼から入ってくる情報の精度が高いこと重要です。ものの位置や向き、大きさなど、これらの視覚的認知能力と呼ばれるより高度な『視力』が必要です。



ルテインと視覚的認知能力を調べた研究があります。



ルテインと、同様の働きを担うゼアキサンチンという成分、2種類の成分を用いた実験です。これらを多く摂取した参加者と、少ない摂取の参加者とを比較しました。摂取量2,000μgで境界を引いたところ、平均スコア・最大スコアともに、摂取量の多いグループの方が、視覚的認知能力が高かったのです(※1)。



2,000μg=2mgに換算することができます。ほうれん草であれば60g程度(ほうれん草1束=200g)ですが、プルーンでは約40個、アボカドも約7個必要です。



毎日の食事でほうれん草が食べられると理想ですが、遠征の多いゴルファーにとっては難しいでしょう。間食を上手に使うとともに、サプリメントも検討すべきと言えます。





ルテインを含む食材

ルテインは主に野菜や果物に豊富に含まれます。具体的には、先述したほうれん草やブロッコリー、ケール、アボカド、パプリカ、プルーン等に豊富に含まれます。



またルテインは脂溶性の成分であることから、油と一緒に摂ることで吸収率がアップします。まずは食材と栄養素を結びつけて選べる様になることが重要ですが、食べ方や調理法にも気をつけられると良いですね。



それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正な値は変化します。



引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!



※1:Karen M.Beathard, Nicos Georghiades, Jenna B.Goulart, Aaron J.Riviere, Caroline Sullivan, Melanie Mascarro, Steven E. Riechman 「The impact of nutrition on visual cognitive performance in the nutrition, vision, and cognition in sport study」 〔Front. Nutr.,23 Jun 2023.Volume10:1208890〕

