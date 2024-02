人類滅亡を防ぐために時をリセットする使命を負ったエージェントたちの活躍を描き、映画級のスケールとアクションシーンが話題となったタイムリープアクションドラマ「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!」のシーズン2が、2024年2月22日(木)より「スターチャンネルEX」で独占日本初配信となる。TV放送の「BS10 スターチャンネル」では3月25日(月)から字幕版を、3月29日(金)から吹替版を独占日本初放送予定だ(3月20日(祝・水)吹替版第1話 無料放送)。

世界全体の時間が何らかの形で巻き戻ってしまう“タイムリープ”ものという人気ジャンルに、パンデミックや核戦争などタイムリーなトピックを巧みに盛り込んだシーズン1は、Rotten Tomatoesの批評家評100%、視聴者評71%と高評価を獲得し、BAFTA Cymru Awards(英国アカデミー・ウェールズ賞)では最優秀TVドラマ賞を受賞するなど大ヒットを記録。待望のシーズン2はすでにIMDbで8.4点と高数値をたたき出し、早くもシーズン3を期待する声も多い話題作。

THE RIVERでは、この評判のシリーズで脚本とクリエイターを務めるジョー・バートンのインタビュー全文を公開。読めば、シーズン2がより楽しみになる。

「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!」シーズン2 ジョー・バートン インタビュー

──『ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!』シーズン1の世界的なヒットをどうやって知りましたか?

ネットやSNSでです。X(旧Twitter)などで検索すると、生な感想を目にすることになるのですが、つい検索しちゃうんですよね(笑)しないという人も多いけど、僕は信じません!もちろん批評を読んだり、聞いたりもしました。良いレビューもたくさんありましたが、悪いものしか覚えていません(笑)放送局のSkyがデータを出してくれるのでそれも見ました。もちろん、嬉しかったです。

──シリーズ化はキャリアで初めてですね。シーズン2決定後はどのような流れでしたか?

まず、プロデューサーと週末にホテルで、何ができるか話し合いました。今回は特に時間がなくて、異例中の異例ですよ。進行はとても早かったですね。

© Sky Studios Limited (2023).

──シーズン2の設定は?

シーズンで1は、7月21日に起こった大災害が世界を破壊。すべての人を7月1日のチェックポイントに引き戻し、3週間の無限ループから抜け出せなくなってしまいました。

同時にジョージ(パーパ・エッシードゥ)は、シヴ(ルディ・ダーマリンガム)と口論になり、7月1日に戻るたびにシヴを撃ちます。シヴは血まみれのメモを持っており、そのメモでジャネット(ヴィネット・ロビンソン)が何らかの理由で、2012年の過去に戻されたことがわかったんです。ジョージはサラ(チャーリー・クライヴ)に血清を与え、サラは目覚めると自分がタイムリープできることを知ります。

シーズン2は、この3週間の『恋のデジャ・ブ』ループ※の渦中から始まります。そして登場人物全員が、この苦境から抜け出す方法を探すことになります。

※『恋のデジャ・ブ』(原題:Groundhog Day)…1993年のハロルド・ライミス監督、ビル・マーレイ主演のタイムループ・ラブストーリー

© Sky Studios Limited (2023).

──シリーズ1の最後で言及された「タイムブレイク・イニシアティブ」とはどういう組織ですか?

「ラザロ・プロジェクト」のライバルみたいな存在で、タイムトラベルを自分たちの目的のために利用しようとしている組織です。自分たちでタイムマシンを作ろうとした結果、うっかり第2の特異点を生成してしまい、それがこの3週間の無限ループを引き起こします。この災難を招いたのは、彼らの傲慢さです。

──「タイムブレイク・イニシアティブ」は悪の「ラザロ・プロジェクト」のようなものですか?

シーズン2では、どちらのグループもモラルに反する行動をとりかねません。しかし、「タイムブレイク・イニシアティブ」が進歩のための進歩にしか興味がないのとは違って、「ラザロ・プロジェクト」は少なくともある種の道徳観は持っていますね。

© Sky Studios Limited (2023).

──科学が倫理を無視して進むという考え方は、AIの台頭と相まって話題になっていますね。

障壁のない進歩、あるいは抑制と均衡のない進歩というテーマはとても興味深いです。本作では、本来あるべき場所を超越して探求し続けた人々の傲慢さを描いています。それは小さなことから、大きなことまでに及びます。つまり、シーズン1のジョージの物語がそうです。彼はどんどんトラブルに巻き込まれていくのですが、自分がそれをすべきかどうか考え続けています。

──シーズン1では、世界的なパンデミックを予測しましたね。今回は何を予言しましたか?

偶然にもパンデミック、そしてロシアがウクライナに侵攻することも少し予測したことになりましたね。シーズン2では、タイムリープよりタイムトラベルがテーマになっているので、未来よりも過去に焦点があたります。クリスタルパレス(イングランド・プレミアリーグのサッカーチーム)が監督を解任するというセリフがありますが、少し前に現実になりました。でも今はロイ・ホジソン監督が復帰しましたからね。ホッとしましたよ!

© Sky Studios Limited (2023).

──シーズン2の執筆はいかがでしたか?

これほどのプロットの複雑さは初体験だったので、いいチャレンジでした。オフィスには走り書きした紙切れがたくさんあって、日付が書かれた奇妙な図や、時間軸を把握するためのマインドマップだらけ(笑)皮肉なことに、時間が私たちにとって最大の敵でした。『ウォレスとグルミット』でグルミットが列車の先頭で線路を敷きながら、列車を走らせるシーンがあるんですが、まさにその状態でしたね。でもそれは、私たちがこの作品に大きな野心を持っているからです。『ラザロ・プロジェクト』には笑えるシーンがある一方で、非常に暗い場面もあります。観客を暗い場所に連れて行くためには、明るさが必要なんです。

© Sky Studios Limited (2023).

海外ドラマ「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え! シーズン2」(全8話)

【配信】「スターチャンネルEX」

<字幕版・吹替版> 2月22日(木)配信開始 ※毎週木曜、1話ずつ更新

【放送】「BS10 スターチャンネル」

<STAR1 字幕版> 3月25日より 毎週月曜 23:00 ほか ※3月20日(祝・水)14:00 吹替版 第1話無料放送

<STAR3 吹替版> 3月29日より 毎週金曜 22:00 ほか

シーズン2スタート直前!シーズン1一挙放送「ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!」(全8話)

<STAR1 字幕版> 3月23日(土)~3月24日(日)10:30頃~4話ずつ一挙放送

<STAR3 吹替版> 3月22日(金)~3月23日(土)深夜 4話ずつ一挙放送

The post first appeared on .