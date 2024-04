劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を記念した「名探偵コナンカフェ」が、東京・神奈川・愛知・大阪・宮城・札幌・福岡の7都市10会場に期間限定でオープン!

“ガーデンパーティー”をコンセプトにしたテーマカフェで、緑に囲まれたガーデンをイメージした華やかなメニューや描き下ろしイラストを使用したカフェオリジナルグッズが販売されます。

また、2024年5月21日(金)より後期発売となる劇場版メニューとグッズ情報が公開されました☆

名探偵コナンカフェ

『名探偵コナン』は、青山剛昌氏原作の本格的推理漫画で、1994年に連載が開始されてから長きにわたり大人から子どもまで幅広い層に愛され続けています。

また、1996年よりテレビアニメーション番組が始まり、2024年4月12日(金)から公開される、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』で劇場版は第27作目を迎えます。

今回、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を記念して、東京・神奈川・愛知・大阪・宮城・札幌・福岡の7都市10会場に「名探偵コナンカフェ」が期間限定でオープン!

2024年の「名探偵コナンカフェ」のテーマは、“ガーデンパーティー”です。

テラスや庭園でのガーデンパーティーをイメージし、白地やクリーム色の衣装に、ドライフラワーや花束を手に持ったキャラクターたちの描き下ろしイラストがメインビジュアルになっています。

店内では、“ガーデンパーティー”をコンセプトにしたテーマカフェで緑に囲まれたガーデンをイメージした華やかなメニューや、描き下ろしイラストを使用したカフェオリジナルグッズ、スーベニアグッズが販売されます。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』鑑賞の後は、「名探偵コナンカフェ」で、映画の余韻に浸りながら工夫を凝らしたメニューやグッズを心ゆくまで堪能できます☆

名探偵コナンカフェ 開催情報

開催期間・場所:

東京・新宿:BOX cafe&space新宿ミロード1号店2024年3月29日(金)〜7月21日(日)東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店2024年4月5日(金)〜6月23日(日)東京都豊島区東池袋1-22-8マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階東京・原宿:BOX cafe&space 原宿アルタ店2024年 4月19日(金)〜6月30日(日)東京都渋谷区神宮前1-16-4 原宿アルタ 3階神奈川・横浜:Collabo_Indexルミネ横浜2024年4月19日(金)〜6月16日(日)神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜6階愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店2024年4月12日(金)〜7月21日(日)愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階大阪・梅田:BOX cafe&space HEP FIVE店2024年3月29日(金)〜7月21日(日)大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI2024年4月26日(金)〜6月30日(日)大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階宮城・仙台:BALLER:S イオンモール新利府店2024年4月19日(金)〜6月9日(日)宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階北海道・札幌:コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード2024年4月5日(金)〜6月30日(日)北海道札幌市北区新川3条18丁目1番1号福岡・博多:kawara CAFE&DINING KITTE博多店2024年4月12日(金)〜6月9日(日)福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 9階

※5月20日(月)はメニュー切り替えのため、全店舗休店予定

予約

予約金:715円(税込)※予約特典付き

「名探偵コナンカフェ」公式サイト:https://conan-cafe.jp/

先行予約対象期間:2024年3月29日(金)〜5月19日(日)

先行予約受付期間:2024年2月21日(水)18:00〜3月5日(火)23:59

一般予約対象期間:

・前半:2024年3月29日(金)〜5月19日(日)

・後半:2024年5月21日(火)〜7月21日(日)

一般予約受付期間:

・前半:2024年3月14日(木)18:00〜

・後半:2024年5月10日(金)18:00〜

予約開始時間:

・原宿/池袋/新宿:18:00〜予約開始

・梅田/心斎橋/名古屋:20:00〜予約開始

・横浜/宮城/北海道/福岡:22:00〜予約開始

※先行予約は下記会員の方限定となります

・「サンデーうぇぶり」週刊少年サンデー定期購読加入者

・「名探偵コナン公式アプリ」プレミアムクラブ会員

・「名探偵コナン コレクターズクラブ」会員

※エリアごとに予約開始時刻が異なります

特典

オリジナルのデフォルメイラストや描きおろしイラストを使用した、カフェオリジナルデザインの特典が多数登場!

事前予約者限定カフェ利用特典や、ドリンク注文特典などで、ここでしか手に入らないグッズがもらえます。

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約(税込715円/1名)を利用のうえ、メニューを注文された方に「オリジナルステッカー(全6種)」をランダムで1枚プレゼント!

緑に囲まれたフレームに「江戸川コナン」や「工藤新一」「毛利蘭」「服部平次」たちが描かれたステッカーです。

カフェ来店特典

カフェを利用し、飲食された方に「ナゾトキブック(全1種)」を1枚プレゼント。

ナゾトキをクリアすると全12種の「オリジナルステッカー」からランダムで1枚ステッカーがもらえます☆

ドリンク注文特典

カフェでドリンクメニューを注文された方に「オリジナル紙コースター」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。

人気キャラクターたちが小さくなってポーズを決めているデフォルメデザインや、かわいいタッチで描かれたコースターなど全24種をラインナップ。

どのデザインがもらえるかはお楽しみです☆

カフェメニュー

緑に囲まれたガーデンや花咲くガーデンをイメージしたカフェメニューが提供されます。

エディブルフラワーを使用した華やかなプレート、店舗で焼き上げた「江戸川コナン」型のワッフルを添えたワンプレート、劇場版の舞台 北海道・函館をイメージしたメニューなどが盛りだくさん!

そのほか、キャラクターをイメージしたデザートやドリンクなど「名探偵コナン」の世界観を満喫できるメニューが用意されています。

江戸川コナンのワッフルプレート

価格:1,890円(税込)

店舗で焼き上げた「江戸川コナン」型のワッフルを添えたワンプレート!

トマトクリームソースのミートボールやマッシュポテトを乗せた、お子さんも楽しめるメニューになっています。

怪盗キッドのマーベラスカレー

価格:2,090円(税込)

劇場版の舞台 北海道・函館をイメージしたカレー!

「怪盗キッド」のシルクハットの形をしたライスが目を惹きます。

塩辛じゃがバターやホタテ・海老などの乗った魚介風味のカレーです。

服部平次のボロネーゼクリームスープUDON

価格:1,990円(税込)

「服部平次」が持っている御守りを春巻きに見立てた、クリームスープのうどんです。

御守りには「遠山和葉」から「服部平次」へのメッセージが描かれています!

ボロネーゼソースを仕込んだ春巻きはスープに浸していただくのがおすすめの食べ方です。

新一・蘭のサクラ組ケーキ

価格:1,890円(税込)

「工藤新一」と「毛利蘭」のサクラ組での出会いをイメージしたケーキです。

ラズベリー風味のケーキとストロベリーチョコでコーティングしたケーキ。

アイスやソースなど絡めて一緒に食べるのがおすすめです。

平次・和葉の浪速のソウルケーキ

価格:1,890円(税込)

まるでお好み焼き(!?)な見た目のケーキ。

黒みつのソースにコンデンスミルクのマヨネーズ、抹茶の青のりにフィアンティーヌのかつお節で、お好み焼きを表現しています。

ホワイトチョコで作った紅葉がプレートのアクセントになっています☆

江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ

価格:1,090円(税込)

コナンカフェで人気の「江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ」が引き続き登場!

鮮やかなブルーのソーダの上にはアイスクリームとサクランボをトッピング。

蝶ネクタイ型変声機を飾った、かわいい見た目のドリンクです。

工藤新一のクリアソーダ

価格:1,090円(税込)

「工藤新一」をイメージし、りんご風味の青いシャーベットを乗せたドリンク。

クリアなソーダはクラフトコーラ風味です。

毛利蘭のザクロといちごのソーダ

価格:1,090円(税込)

「毛利蘭」をイメージしたピンクカラードリンク。

ザクロ、ラズベリー、ストロベリー風味のビネガーソーダです。

服部平次のアップルミントソーダ

価格:1,090円(税込)

「服部平次」をイメージしたグリーンカラーのドリンク。

りんごシロップにほんのりミントとグレープフルーツが爽やかなソーダです。

遠山和葉のジャスミンフルーツティ

価格:1,090円(税込)

「遠山和葉」をイメージしたイエローカラーのドリンク。

マンゴーやパッションフルーツのトロピカルな風味のジャスミンティーです。

怪盗キッドのホワイトピーチ

価格:1,090円(税込)

もも風味のホワイトドリンクに、コンデンスミルク風味のシャーベットの乗ったドリンク。

トランプ風プリントチョコレートとグラスの青いシュガーで「怪盗キッド」を表現しています!

テイクアウトボトルドリンク

価格:1,990円(税込)

2024年の「名探偵コナンカフェ」のテーマカラーをイメージしたテイクアウトボトルドリンク。

キウイや食べられるお花の入ったパッションフルーツ風味のドリンクです。

サイドドリンク

商品名・価格:

・コーヒー(ホット・アイス)/アイスティー・ホットティー:各690円(税込)

・コーラ、ジンジャーエール、オレンジ:各590円(税込)

お料理と一緒に頼んだり、カフェタイムにもぴったりなサイドドリンク。

コーヒーと紅茶は、それぞれホットとアイスが用意されています。

※ワンオーダー・ドリンク特典対象外

前期メニュー

ガーデンサンド〜Leaf〜

価格:1,990円(税込)

提供期間:〜2024年5月19日(日)

ガーデンサンド前半のコンセプトは「Leaf」

緑に囲まれたガーデンをイメージし、スクランブルエッグ・ベーコンにバジルの風味をきかせたプレートです。

また「ガーデンサンド〜Leaf〜」には、好きな絵柄を選べるミニカードが付属します!

前半:ガーデンパーティーパフェ〜工藤新一〜

価格:1,890円(税込)

提供期間:〜2024年5月19日(日)

「工藤新一」をテーマにしたパフェ。

レモン風味の青色のゼリーやマスカルポーネホイップクリーム、マンゴーソースなど爽やかな味に仕上げたスイーツです。

「工藤新一」モチーフのピックは持ち帰ることができます。

前半:ガーデンパーティーパフェ〜服部平次〜

価格:1,790円(税込)

提供期間:〜2024年5月19日(日)

「服部平次」をテーマにしたパフェです。

たこ焼きに見立てたシュークリームを積み上げ、その中に抹茶のアイスや白玉を忍ばせています。

和の味わいや見た目も楽しめる、「服部平次」ファン必見のデザートです☆

後期メニュー

後半:ガーデンサンド〜Blossom〜

価格:1,990円(税込)

提供期間:2024年5月21日(火)〜

ガーデンサンド後期のコンセプトは「Blossom」

花咲くガーデンをイメージし、パストラミビーフやベリー類、エディブルフラワーを使用した華やかなメニューです。

こちらも好きな絵柄を選べるミニカードが付きます☆

後半:ガーデンパーティーパフェ〜江戸川コナン〜

価格:1,690円(税込)

提供期間:2024年5月21日(火)〜

「江戸川コナン」をテーマにした、後半期間限定のパフェ。

蝶ネクタイ型変声機のモナカや青色のムースを使った「江戸川コナン」のモチーフがたっぷりのデザートです。

後半:ガーデンパーティーパフェ〜怪盗キッド〜

価格:1,890円(税込)

提供期間:2024年5月21日(火)〜

「怪盗キッド」をテーマにした後半期間限定のパフェ。

ホイップクリームや青色のヨーグルトムース、マントモチーフの求肥とハット型のマシュマロで「怪盗キッド」を表現しています。

持ち帰りできる予告状ピックつきです☆

劇場版メニュー

2024年5月21日より(金)後期発売の劇場版メニューが登場。

劇場版メニューの「五稜星(みちしるべ)の“やきとり”ライス」は、劇中にも登場する五稜郭をイメージした一品で函館らしい要素を取り入れています。

また「100万ドルの夜景ソーダ」は、「服部平次」と「遠山和葉」の劇中シーンをイメージし、2色のシロップを使用した見た目も華やかで雰囲気をさらに盛り上げてくれてくれそうなドリンクです。

五稜星(みちしるべ)の“やきとり”ライス

価格:1,990円(税込)

劇中にも登場する五稜郭をイメージした一品。

函館の「やきとり」といえば豚肉!

そんな「やきとり」をイメージした甘辛だれの豚肉で、刀を表現したライスプレートです。

100万ドルの夜景ソーダ

価格:1,190円(税込)

「服部平次」と「遠山和葉」の劇中シーンをイメージしたゼリーソーダ!

マンゴーシロップとブルーハワイシロップを使用した炭酸ドリンクです。

スーベニアグッズ

カフェメニューにも使われているカトラリーが、カフェ限定のスーベニアグッズとして登場!

テイクアウトボトルドリンクのボトルのほか、対象メニューを注文で購入できるスーベニアプレートとチャーム付きスプーンが販売されます。

スーベニアプレート

価格:対象メニューに+3,630円(税込)で購入できます

対象メニュー:ガーデンサンド(Leaf/Blossom)

ガーデンサンド(Leaf/Blossom)にも使われているプレートです。

キャラクターモチーフと一緒にデザインされている、お花の装飾がおしゃれ!

カフェに行った思い出として、お部屋に飾っても楽しめます。

チャーム付きスプーン(ランダム6種)

価格:対象メニューに+1,100円(税込)で購入できます

対象メニュー:ガーデンパーティーパフェ(工藤新一、服部平次、江戸川コナン、怪盗キッド)

ガーデンパーティーパフェのいずれかを注文すると購入できるチャーム付きスプーン。

デフォルメデザインのチャームが揺れる、かわいいスプーンです。

さらに、追加605円(税込)でチャーム(ランダム6種)の購入が最大6個までできます。

オリジナルグッズ

オリジナルのデフォルメイラストや描きおろしイラストを使用した、カフェオリジナルデザインのグッズが登場。

ランダム封入されているアクリルキーホルダーや、缶バッジ、アクリルマグネットなどのコレクタブルグッズのほか、普段使いもできる日常雑貨が豊富にラインナップされています☆

※通信販売の実施を予定しています

※後半からグッズ追加予定です

ぬいぐるみバッジ(江戸川コナン)

価格:1,430円(税込)

発売日:2024年5月21日(金)

「江戸川コナン」のお顔を再現したぬいぐるみバッジ。

ウインクしている表情がかわいく表現されています。

缶入り金平糖

価格:1,296円(税込)

発売日:2024年5月21日(金)

「名探偵コナンカフェ」のアイコンと、キャラクターアイコンがプリントされた缶入り金平糖。

グリーンを基調にした、華やかなデザインになっています。

ミニアクリルスタンドA(ランダム12種)

価格:990円(税込)

ちょこんと座っている姿やポーズを決めている様子がかわいい、デフォルメデザインのアクリルスタンド。

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「服部平次」「怪盗キッド」など全12種類です。

ミニアクリルスタンドB(ランダム12種)

価格:990円(税込)

ユニークなタッチで描かれた「名探偵コナン」のキャラクターたちのランダムアクリルスタンド。

それぞれ手に持っているメニューやアイテムなどにも注目です☆

アクリルキーホルダーA(ランダム12種)

価格:770円(税込)

オリジナルのデフォルメイラストを使ったアクリルキーホルダー。

ガーデンパーティーをイメージしたフレームの中にキャラクターが描かれています。

フレームのお花がそれぞれのキャラクターをイメージした色になっているのもポイントです。

アクリルキーホルダーB(ランダム12種)

価格:770円(税込)

テラスでのガーデンパーティーをイメージしたデザインのアクリルキーホルダー。

蝶ネクタイをつけたお揃いの衣装のキャラクターたちがかわいい!

シルクハットをかぶった「怪盗キッド」のデザインも用意されています。

缶バッジ(ランダム12種)

価格:605円(税込)

デフォルメイラストのキャラクターたちをレイアウトしたランダム封入の缶バッジ。

背景は手紙に押すシーリングワックス風のデザインになっています。

アクリルマグネット(ランダム6種)

価格:660円(税込)

お花をモチーフにしたかわいい形のマグネット。

「江戸川コナン」「工藤新一」「毛利蘭」「服部平次」「遠山和葉」「怪盗キッド」の全6種類です。

アクリルカード(ランダム6種)

価格:825円(税込)

お花で囲まれた、華やかなアートのアクリルカード。

フレームの中には「江戸川コナン」や「怪盗キッド」「服部平次」「毛利蘭」たちが描かれています。

アクリル素材なので、お気に入りの場所に透かして写真撮影も楽しめます!

アクリルカラビナ(ランダム6種)

価格:1,045円(税込)

「名探偵コナン」に登場するキャラクターたちが描かれた、かわいいデザインのカラビナ。

キャラクターアート部分はお花の形になっています。

A4クリアファイル(全6種)

価格:550円(税込)

ガーデンパーティーをイメージしたアートのクリアファイル。

それぞれ花束を手に持ったり、お花を身につけたりしている様子が描かれています。

アクリルスタンド(全6種)

価格:各1,430円(税込)

スーツやドレスを着ておめかししたキャラクターたちのアクリルスタンド。

「毛利蘭」と「遠山和葉」のドレスにはお花のデザインがあしらわれています。

それぞれのキャラクターの土台部分のアートにも注目です。

クリアファイルホルダー

価格:1,870円(税込)

クリアファイルをまとめて収納できる、「名探偵コナンカフェ」デザインのクリアファイルホルダー。

プレートやドリンクを持つキャラクターたちが描かれています。

キャラクターたちの周りにお花を散りばめた、華やかなデザインです。

ポストカード6枚セット

価格:880円(税込)

「名探偵コナンカフェ」のお土産にぴったりなポストカードセット。

カフェのメインビジュアルのほか、デフォルメイラストのキャラクターなど6枚が入っています。

巾着

価格:1,540円(税込)

小物をかわいく収納できる「名探偵コナンカフェ」デザインの巾着。

ユニークなタッチで描かれたキャラクターの周りにお花をあしらった、ガーリーなデザインです。

エコバック

価格:2,530円(税込)

キャラクターモチーフを並べた総柄デザインのエコバッグ。

小さくたためるので、お買い物や持ち運びにも便利です。

プラコップ

価格:1,650円(税込)

「名探偵コナンカフェ」のロゴとキャラクターたちを配したデザインのプラカップ。

春のピックニックシーンなどを「名探偵コナン」のキャラクターが華やかに彩ってくれます。

ランチボックス

価格:1,650円(税込)

「名探偵コナン」のキャラクターたちをラインアートで表現したランチボックス。

サンドイッチやおにぎりなどを入れるのにぴったりです☆

“ガーデンパーティー”をコンセプトにした、華やかなメニューやオリジナルグッズが販売されるテーマカフェ。

2024年3月29日(金)から順次、東京・神奈川・愛知・大阪・宮城・札幌・福岡にて開催される「名探偵コナンカフェ」の紹介でした☆

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

©2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ガーデンパーティーをコンセプトにした華やかなメニューやグッズ!名探偵コナンカフェ appeared first on Dtimes.