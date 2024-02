『スパイダーマン:スパイダーバース』シリーズのプロデューサーが、アニメシリーズ「バットマン・ザ・フューチャー」(1999‐2001)を新たにアニメ映画化する夢の企画『Batman Beyond』のコンセプトアートを公開した。

1999年より3シーズンにわたって放送された「バットマン・ザ・フューチャー」の舞台は、2019年と2039年。老齢期に入り、スーパーヒーローを引退したブルース・ウェインの弟子となった16歳のテリー・マクギニスが、バットスーツに身を包んで悪に立ち向かっていくというストーリーだ。

本企画を立ち上げたのは、『スパイダーバース』シリーズで製作・プロダクションデザイナーを担ったユーキ・デマースと、アニメ番組『パパはバウンティハンター』で監督・脚本を務めたパトリック・ハーピン。2人はにて、5ヵ月前にワーナー・ブラザース・ピクチャーズとDCに、『Batman Beyond』を売り込んだと明かしている。

この投稿をInstagramで見る

2人は、「僕たちがピッチをする前、彼ら(スタジオ)に“『Batman Beyond』映画版の製作なんて絶対に無理”だと警告されましたが、僕たちの熱意は買ってくれました。映画の全概要を説明すると、“絶対にない”で始まったものが、“あり得るかも”へ変わり、それ以来、僕たちはジェームス・ガンに辿り着くことを目指して、会社でピッチを続けています。今のところ、これが僕たちが取り組んできたコンセプトアートです」と説明し、3枚のコンセプトアートを公開した。

3枚とも、SF映画の金字塔『ブレードランナー』(1982)を彷彿とさせるような、ネオン輝く近未来のゴッサムシティがフィーチャーされ、ヴィランに襲われて逃げているバットスーツ姿のテリー、雨がふりしきる裏路地を歩くバットマン、ゴッサムシティのスカイラインに映し出されたバット・シグナルを背に佇むテリーが描かれている。

「バットマン・ザ・フューチャー」は、2000年にリリースされた同名TV映画をはじめ、スピンオフ映画『バットマン:ザ・フューチャー 甦ったジョーカー』(2000)やリブート版アニメシリーズ『Batman Beyond: The Series(原題)』(2015‐2016)などが製作された。

もしも「バットマン・ザ・フューチャー」アニメ映画版が新生DCユニバースで始動すれば、『スパイダーバース』のような話題作となりそうだ。彼らは「『Batman Beyond』が観たければ、いいねとシェアをお願いします」とも呼びかけており、SNSの盛り上がり次第では、本当に実現することもあるかもしれない。

Source: ,

The post first appeared on .