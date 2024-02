サマーソニック2024、第1弾アーティスト発表 ─ MÅNESKIN、BRING ME THE HORIZONら決定

夏の風物詩、日本最大の音楽フェスの一つとして知られる「サマーソニック2024」第1弾出演アーティストが発表された。

イタリアから彗星の如く登場し、鮮烈にロックシーンの新たなスターに駆け上ったMÅNESKINが洋楽アー ティストとして、米英以外から初のヘッドライナーに決定。そして2023年行われたNEX_FESTでフェスの概念を見事に更新した新世代メタル/ハードコアの最高峰BRING ME THE HORIZONが今年のサマソニのメインを飾る。

垣根を超えたビッグネームも名を連ねる。 多彩な表現力で多くのファンを魅了するノルウェー出身の新世代歌姫AURORA、ダンスシーンの最重要プロデューサー、ディプロ率いるMAJOR LAZER(東京のみ)、大ヒット・シングル「アイ・エイント・ウォーリード」他世界的ヒットを連発、ライアン・テダー率いるONEREPUBLIC、今年新作をリリースするダンス/エレクトロシーンのレジェンドUNDERWORLD(大阪のみ)が決定。

アダム、ジャック、ライアン・メットの兄弟で構成されるポップロック・バンドAJR、ネオアコ~インディ・ファンを魅了し続けるグラスゴーの至宝BELLE AND SEBASTIAN、テイラー・スウィフト他数々の世界的ヒット曲を手がけるプロデューサー、ジャック・アントノフのソロプロジェクトBLEACHERS 、インスタフォロワー1800万人を超えるタイの国⺠的俳優/アーティストのBRIGHT、 “ロックの未来”と評され全ロックファンを魅了し続けるGRETA VAN FLEET、イギリス出身の注目ポップアーティストHENRY MOODIE、あらゆる音楽を追求し、ライブでは観るもの全てを虜にするマルチアーティストJON BATISTE、先日のグラミー賞最優秀トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を受賞したアイスランド出身の第注目SSW LAUFEY(レイヴェイ)、英ブライトン出身のロックバンドLOVEJOY、新世代のPOPアイコンMADISON BEER(マディソン・ビアー)、着実に成⻑しUKロックシーンの中枢を担う存在となったNOTHING BUT THIEVES、BBC Sound of 2024にも選出されたUKネオ・ソウル/R&Bシーンの若き才能OLIVIA DEAN、UKガラージ/2ステップやドラムンベースといった90年代ダンスシーンを最新のサウンドにアップデートさせるトレンドセッターPINKPANTHERESS(ピンクパンサレス)、米テネシー州ナッシュビル出身若干20歳のSSW STEPHEN SANCHEZ、世界的大ヒットソング「ウォーター」で一躍スターに輝いた南アフリカの新星歌姫TYLA(タイラ)、独自サウンドを展開しながら大胆に音楽性をスケールアップさせてきた異形のロックスターYVES TUMOR(イヴ・トゥモア)の22組が決定している。

「サマーソニック2024」開催概要 日程:2024年8月17日(土) 18(日) 東京会場:ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ 大阪会場:万博記念公園