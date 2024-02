『エクス・マキナ』(2015)アレックス・ガーランド監督、『メランコリア』(2011)『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021)などのキルスティン・ダンストが主演を務めるA24新作映画『シビル・ウォー(原題:Civil War)』より最新予告編がアメリカで公開された。

舞台は19の州が連邦から脱退した近未来のアメリカ。カリフォルニア州とテキサス州を含む西側の勢力は、東側のフロリダ連合と衝突し、大規模な内戦が勃発していた。大統領は連合軍に対し空爆を命じ、アメリカ全土は戦場と化してしまう……。

予告編では、荒廃した広大な土地を舞台に両勢力による命懸けの戦いが展開される。敵から身を隠す男が「お前は、どっち側のために戦っているのか分からないんじゃないか」とレンズを覗く近くの男に問うと、「誰かが俺らのことを殺そうとしている。俺らはそいつらを殺そうとしているだけだ」との返事。その瞬間を、カメラを構えた女性(ケイリー・スピーニー)が少し離れた場所から見守っている。

その後は陰鬱な口笛とともに、過酷な戦いが繰り広げられる。戦いの束の間、時に笑顔を見せる登場人物たちの姿も垣間見られるが、映像の最後にはホワイトハウスにも見える立派な建物が爆破。果たして、この戦いに終焉は訪れるのだろうか。



主演を務めるダンストに加え、共演には「ナルコス」(2015-2017)のヴァグネル・モウラ、『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)『ボーはおそれている』(2023)のスティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、『プリシラ』(2023)のケイリー・スピーニーらが名を連ねている。『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』(2023)のジェシー・プレモンスも名を連ねた。ダンストとプレモンスは私生活上のパートナーとしても知られている。

『エクス・マキナ』や『アナイアレイション -全滅領域-』(2018)など、独自の世界観を作り上げたガーランド監督は、本作でも脚本・監督を担当。『MEN 同じ顔の男たち』(2022)に続き、A24とタッグを組む。

映画『Civil War(原題)』は2024年4月12日、米公開予定。

The post first appeared on .