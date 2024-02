『ノーカントリー』『ファーゴ』などで知られるイーサン・コーエンの最新作『Drive-Away Dolls(原題)』が『ドライブアウェイ・ドールズ』の邦題で2024年6月7日(金)より全国公開となることが決定した。マット・デイモン、ペドロ・パスカルら豪華キャストが脇を固める。

本作は、日々の生活に行き詰まりを感じるジェイミー(マーガレット・クアリー)とマリアン(ジェラルディン・ヴィスワナサン)が、車の配送(=ドライブアウェイ)をしながらドライブ旅行に出かけるが、謎のスーツケースを巡ってギャングに追われるというストーリー。あわせて公開された特報では、女二人旅で気分転換したい気持ちとは裏腹にクセ強キャラたちから逃走する“予測不能なアメリカ縦断ドライブ”が展開される。コーエン監督の遊び心たっぷりで、ラフ&スリリングな破天荒ガールズムービーに仕上がった。



イーサン・コーエンは本作で単独監督デビュー。妻のトリシア・クックと共同で脚本・製作を手がけた。キャストには、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』で注目を浴びたマーガレット・クアリーや、『ブロッカーズ』のジェラルディン・ヴィスワナサンのほか、ドラマシリーズ「マンダロリアン」「THE LAST OF US」のペドロ・パスカル、のマット・デイモン、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』のビーニー・フェルドスタイン、『ラスティン』のコールマン・ドミンゴ、さらに映画出演が久しいマイリー・サイラスが特別出演を果たす。

コーエンとクックが「お互いにアイデアを言い合いながら作り上げた」と話す物語。個性豊かな俳優陣によってさらなるユーモアが生み出される。

映画『ドライブアウェイ・ドールズ』は2024年6月7日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、渋谷シネクイントほか全国公開。

