ゲーム『ボーダーランズ』シリーズの実写映画版『Borderlands(原題)』より、待望のファーストルックと初映像が公開された。ケイト・ブランシェットやジェイミー・リー・カーティスなど豪華俳優陣が集結している。

シューティングRPGの金字塔『ボーダーランズ』は、パンドラと呼ばれる銀河の惑星を舞台に、プレーヤーがトレジャーハンターとなってモンスターや無法者たちと戦う作品。実写版では、リリス役でケイト・ブランシェット、タニス役でジェイミー・リー・カーティス、ローランド役でケヴィン・ハートが起用されている。

このたび公開されたド派手なファーストルックでは、主要登場人物が集結。リリス、タニス、ローランドのほか、『クリード』シリーズのフロリアン・ムンテアヌが演じるクリーグ、ジャック・ブラック演じるクラップ・トラップ、『バービー』(2023)のアリアナ・グリーンブラットが演じるタイニー・ティナの姿も確認できる。

Fck around and find out. - Borderlands (@BorderlandsFilm)

また、現地時間2024年2月21日には初の予告編がお披露目となることも予告された。先がけて公開されたティザー映像では、ブランシェットら出演者がクールなアクションを披露しており、期待が高まる。

TOMORROW! - Borderlands (@Borderlands)

ほか共演には、アトラス役で『X-ミッション』(2015)のエドガー・ラミレスや、『マグニフィセント・セブン』(2016)のヘイリー・ベネットが名を連ねている。脚本を務めたのは、「チェルノブイリ」(2019)「THE LAST OF US」(2023-)のクレイグ・メイジン。『スパイダーマン』『ヴェノム』シリーズなどのアヴィ・アラッドらがプロデューサーとして就任している。

映画『Borderlands(原題)』は2024年8月9日米公開。

