(MCU)映画シリーズでジェーン・フォスター役を演じたナタリー・ポートマンが、米ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーでソーの武器であるムジョルニアと再会を果たした。

ポートマンは、『マイティ・ソー』(2011)(2013)でソーの恋人となる天文学者のジェーン役で出演。第3作『マイティ・ソー バトルロイヤル』(2017)には登場しなかったが、第4作『ソー:ラブ&サンダー』(2022)では復帰してマイティ・ソーとなり、アイコニックなムジョルニアを手に活躍を見せた。

クリス・ヘムズワース演じるソーに引けを取らないムジョルニアさばきで果敢に戦いを繰り広げたポートマンが、家族と一緒にディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーの「アベンジャーズ・キャンパス」を訪れ、巨大なムジョルニアを手にニッコリと微笑んだ記念写真をにアップ。ポートマンの背後には、アベンジャーズのロゴが施されたトラックや建物が写っており、「私の子どもたちを感動させる手助けをしてくれたディズニーランドとディズニーパークスに感謝を!」とコメントを添えている。

この投稿をInstagramで見る

現時点でシリーズ第5作及び、ポートマン演じるジェーン&ヘムズワース扮するソーの未来は不透明。なお、『バトルロイヤル』と『ラブ&サンダー』で監督を務めたタイカ・ワイティティは、第5作には続投しないと。

ちなみにカリフォルニアの「アベンジャーズ・キャンパス」は、世界のために戦う最強のマーベルヒーローたちが一堂に集まるディズニーランド内のテーマパーク。来場者は、カーディアンズ・オブ・ギャラクシーを救出するアトラクション「ミッション・ブレイクアウト」や、ドクター・ストレンジをテーマにした神秘的な「エンシャント・サンクタム」などを楽しめる。

Source: ,

The post first appeared on .