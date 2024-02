2024年2月19日(現地時間)に第77回英国アカデミー賞(BAFTA)授賞式が行われ、13部門にノミネートされたが作品賞を含む最多7部門での受賞を果たした。自身初となる作品賞、監督賞を受賞したクリストファー・ノーラン監督のコメントを紹介する。

「私たちの映画は、絶望の気配で幕を閉じる必要がありました。しかし、現実の世界では、核兵器の数を減らすために長い間懸命に闘ってきた様々な個人や組織があり、1967年のピーク以降、彼らはほぼ90%の削減を成し遂げてきました。

昨今、それは間違った方向に進んでいます。だからこそ、この賞を受けるにあたり、私は改めてこれまで闘ってきた彼らの努力を認識し、彼らが平和のための努力の必要性と可能性を示したことに目を向けたいと思います。このような賞をいただき光栄です。感謝いたします。」

作品賞、監督賞をめとする7部門受賞となった『オッペンハイマー』への評価は、「並外れた映画体験」(MSNBC Morning Joe)、「歴史的正確さは驚異的」(Variety)、「勇敢で、真剣な志による映画的事件」(The Hollywood Reporter)、「脚本家=映画監督クリストファー・ノーランの熟達による沸き立つようなドラマ」(Wall Street Journal)、「行き過ぎた科学への痛烈な警告」(USA Today)、「必見。本当に見に行かなければならない唯一の映画」(Rolling Stone)、「映画史に鳴り物入りで現れた記念碑的作品」(ABC News)、「21世紀でベストの映画の一つ」(Chicago Sun-Times)、「一生あなたの記憶に残り続ける至高の傑作」(FOX TV)など、海外メディアから絶賛するレビューが続出している。

主演男優賞を受賞したキリアン・マーフィー、助演男優賞のロバート・ダウニー・Jr.をはじめとする演技派キャストの演技も高く評価されている。キリアン・マーフィーの演技には、「キャリア史上最良の、心に残る演技」(USA Today)、「見事に抑制された表現力の高い演技」(LA Times)、「魅惑的な矛盾の塊だ」(AP)、「完璧な抑制」(BBC)「別世界の輝き」(Time)、「一段階レベルが上がって非の打ち所がない」(Forbes)と高評価されている。

戦後、オッペンハイマーと対立するルイス・ストローズを演じたロバート・ダウニー・Jr.にも賞賛の声。「マーベル世界での彼を長く見てきた私たちは、彼がこの惑星で最も優れた俳優であることを忘れていたかもしれない」(ABC News)、「裏表ある男を見事に体現」(Time)、「驚異的」(USA Today)、「際立っている」(Deadline)、「すべての技を見せつける。冷たく、計算高く、魅力的で、威圧的だ」(Comicbook.com)など、ダウニー・Jr.は二面性を持つ複雑なキャラクターを体現している。

更に、撮影賞、編集賞、作曲賞などの技術賞にも讃辞が寄せられた。作曲賞には「波のようにうねり、高まり、悲しみに満ちたゴランソンのスコアと相まって、純粋に映画的な抽象の世界へ私たちを飛躍させる」(LA Times)、「現実以上にリアルな驚異的イメージ、劇場を揺るがす音響、ゴランソンの圧倒的スコアによって、世界に没入させる」(The Plain Dealer)、「最上の視覚と音響による物語に浸る。これが、私たちが映画館に行く理由だ」(Chicago Sun-Times)などのレビューが続く。

そして、『インターステラー』以来、ノーランと5度目のタッグとなる撮影賞受賞のホイテ・ヴァン・ホイテマによる映像には、「見事な撮影、目覚ましい演技、巧みな編集で心奪う叙事詩、この十年の最良の映画」(The Washington Post)、「息をのむIMAX®の映像、途方もないサウンドスケープ、精妙なスコア、心に残る物語、人目を引く演技でそれらを上回っている」(Next Best Picture)、「一番大きなスクリーンで見るべき真の傑作」(FOX TV Houston)、「そびえたつ偉業であり、大規模に描かれたその悲劇は、IMAX®で見るべき」(Vulture)など、映画館の大画面での鑑賞を勧める声が続出している。

クリストファー・ノーラン監督最新作『オッペンハイマー』は2024年3月29日(金)より全国公開。IMAX®劇場全国の50館で同時公開となる。

