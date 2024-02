『スパイダーマン』のソニー・ピクチャーズが贈るマーベル初の本格ミステリー・サスペンスより、3人の少女たちを殺そうとする謎の男エゼキエルが迫りくる、緊迫感あふれる本編映画が到着した。

川へ転落した事故をきっかけに、デジャブのような奇妙な体験をするようになってしまったキャシー。そんなある日、地下鉄に乗っていたキャシーは乗車してきたひとりの少女が次の瞬間に謎の男に首を絞められ殺される映像がフラッシュバックのように頭をよぎる。

次の瞬間には、先ほどとは別の少女が同様に首を絞められ座席に叩きつけられるという恐ろしいビジョンを視てしまう。悲鳴が飛び交う惨劇に思わず目を瞑るキャシー。しかし、目を開けると怪我ひとつない先ほどの少女が立っており……。何かおかしな事が起きていると自覚したキャシーはひとまず電車から降りようとするのだが、遠くから先ほどの謎の男が近づいてくるのを見てしまう。

その瞬間、さっき頭に流れてきたビジョンが“これから起こる事”だと理解するキャシー。即座に「降りなさい!逃げないと殺される」とビジョンに現れた少女たちに電車から降りるように指示を出す。突然の出来事に不審がる少女たちをどうにか電車の外に出すことに成功したキャシーが振り返ると、走り始めた電車の中からこちらを凝視する謎の男の姿があった……。



突然開花した“未来予知”の能力にもまだ気づいていないキャシーだが、この少女たちとの出会いをきっかけに、さらなる混乱の渦に引きずり込まれていく。果たしてキャシーは、3人の少女を謎の男から無事に守り切ることができるのか。未来に翻弄される彼女たちの行く末とは?すべてが壮大な運命の糸“ウェブ”で結びついてゆく──。

映画『マダム・ウェブ』は、2024年2月23日(祝・金) IMAX®︎ほか全国の映画館にて公開。

