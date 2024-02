第77回英国アカデミー賞(BAFTA)授賞式のステージに、迷惑系YouTuberが紛れこんでいたことが話題となっている。同アワードで最多7冠を達成したの作品賞受賞スピーチ中のことだ。

BAFTAの公式Youtubeでは、『オッペンハイマー』でプロデューサーを務めたエマ・トーマスのが公開。トロフィーを受け取ったトーマスに続き、監督のクリストファー・ノーラン、プロデューサーのチャールズ・ローヴェン、主演のキリアン・マーフィーがステージに上がる。すると最後に、黒いキャップをかぶった男が現れ、マーフィーの隣に立つ。

トーマスのスピーチ中、男は静かに耳を傾けつつも、時折ニヤリとしている。スピーチが締めくくられ、会場から拍手が湧き上がるのにあわせて男も手を叩き、その場に馴染んでいるようだ。しかしこの男、『オッペンハイマー』とは全く関係ない部外者だったという。



BAFTAの担当者は、今回の一件について声明を発表した。「昨晩、ソーシャルメディア上のいたずら者(prankster)がステージ上で最後の賞の受賞者たちに紛れ込んだ後、警備員によって退場させられました。我々は、これを非常に深刻なものと受け止め、これ以上コメントすることによって、彼に宣伝効果が与えられることを望んでおりません」。

英によると、この男は「Lizwani」の名で活動するYouTuberとのこと。を覗くと、本記事掲載時点で登録者数は8,430人。動画は過去1年間で3本と、駆け出しなようだ。報道によれば、男は2022年にもブリット・アワードやFIFAのバロンドールといった授賞式に忍び込んでいたという。YouTubeの投稿動画もマクドナルドの店員に装い注文を受け取ったり、Zoomの社員を装って全く関係ないミーティングに参加したりと、迷惑路線だ。今回、男がどのようにして授賞式へ入場できたのかは定かでない。

ちなみに1974年のアカデミー賞授賞式では、プレゼンターのトーク中に舞台裏から全裸の男がステージ上を駆け抜けるという出来事が起こっていた。



Source:

The post first appeared on .