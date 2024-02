『ブレードランナー』初のドラマシリーズ「ブレードランナー 2099(原題:Blade Runner 2099)」に、真田広之主演ドラマ「SHOGUN 将軍」でエピソード監督を務めるジョナサン・バン・トゥレケンが参加したことがわかった。米が報じている。

1シーズン限りのリミテッドシリーズとなる本作は『ブレードランナー』(1982)と『ブレードランナー 2049』(2017)の続編。『ブレードランナー』を手がけたリドリー・スコット監督と、『ブレードランナー 2049』脚本家のマイケル・グリーンとプロデューサーのシンシア・ヨーキンが製作総指揮として参加している。

トゥレケンは、スケジュールの都合により企画から離脱せざるを得なくなったジェレミー・ポデスワの後任として、シリーズに参加。最初2話で監督を担うほか、製作総指揮も兼任する。トゥレケンも参加した「SHOGUN 将軍」は米大手レビューサイトで批評家スコア100%を記録しており(本記事掲載時点)、頼もしい人材が加わることとなった。

2023年夏より撮影開始の予定だった本シリーズは、ハリウッドでのストライキによって製作が一時中断。この影響で、撮影地も北アイルランド・ベルファストからチェコ・プラハへと移った。現時点で2024年4月の撮影開始が見込まれているという。Amazon で世界配信予定。

