¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤À¤±¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³«»Ï»þ¤Ë·è¤á¤¿¤¤¹ÔÆ°¥ë¡¼¥ë
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤à¥ë¡¼¥ë¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö1¤Ä¤À¤±¡×·è¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë8¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò1¤ÄÁª¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÈþ¿Í½÷°å¤¬¸ì¤ë¡Á²áÅÙ¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Ï¿ÕÂ¡¤Ë´í¸±¡ª¡©ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¹ÔÆ°¥ë¡¼¥ë¤ÎÎã
¥ë¡¼¥ë¤ÎÎã¤ò8¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¼é¤ë¡ª¡×¤È¼ÂÁ©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡´Ö¿©¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¡§½µ1¡Á2²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¡¿ÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹
´Ö¿©¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÉÑÅÙ¤ò½µ1¡Á2²ó¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Ö¿©¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢´Å¤¤°û¤ßÊª¡§½µ1¡Á2²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¡¿ÌµÅü¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë
¥¸¥å¡¼¥¹¡¢Ãº»À°ûÎÁ¡¢²ÌÊª¥¸¥å¡¼¥¹¡¢´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ê¤É¡¢´Å¤¤°û¤ßÊª¤ò½¬´·Åª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÌµÅü¤Î¤ªÃã¤ä¿å¡¢Ãº»À¿å¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤ÎÎÌ¤ò¥°¥Ã¤È¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ë¤ªÃã¤ä¿å¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤Ä¤¤´Å¤¤°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¤ò¸º¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¤ª¼ò¡§µÙ´ÎÆü¤òºî¤ë¡¿ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤àÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ò¤ÎÉÑÅÙ¤äÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï1g¤¢¤¿¤ê7kcal¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤Û¤É¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Ê¿Æü¤ÈµÙÆü¤Ë1Æü¤º¤ÄµÙ´ÎÆü¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤àÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¼ç¿©¡§Å¬ÎÌ¤Ë¤¹¤ë
ÂçÀ¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¤ò¤Ä¤¤Áª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¡¢¼ç¿©¤ÎÎÌ¤òÅ¬ÎÌ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¤´ÈÓ¤ÎÅ¬ÎÌ¤Ï¡¢¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥¬¥¤¥É¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À®¿Í½÷À¤Ç¤ª¤è¤½165¡Á235g¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Ç¤Ï235¡Á265g¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¸·Ì©¤Ë¤ÏÂÎ³Ê¤ä±¿Æ°ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÉý¤Ë¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ç¿©¤òÅ¬ÎÌ¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ËþÂ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð§¡¦¤´ÈÓ¤â¤Î¡¦ÌÍ¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¡§½µ1²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë
Ð§¡¦¤´ÈÓ¤â¤Î¡¦ÌÍ¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤è¤¯³ú¤Þ¤º¤Ë5Ê¬°ÊÆâ¤Ç¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËþÊ¢¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ä¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤Êý¤Ï½µ1²ó°Ê²¼¤Ë¤·¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¡§20¡Á21»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë
Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤Êý¤Ï¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤ÏÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢³èÆ°ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢Í¼Êý¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤ò¤È¤ê¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤ÏÌîºÚÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
§Êâ¿ô¡§8000Êâ°Ê¾åÊâ¤¯
³èÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢8000Êâ°Ê¾åÊâ¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤É¤Î¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼«¿È¤ÎÊâ¿ô¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äÊâ¿ô·×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£10Ê¬¤Ç1000Êâ¤Û¤ÉÊâ¤±¤ë·×»»¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤Êâ¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤Ç1±ØÊâ¤¯¡¢±ó²ó¤ê¤ò¤·¤ÆÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÇÊâ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¨¿çÌ²¡§6¡Á8»þ´Ö°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
ËèÆü¿çÌ²»þ´Ö¤¬6»þ´ÖÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î°ì´Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¿©Íß¤òÐ¶¿Ê¤µ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ËèÆü¤À¤é¤À¤é¤Èµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò½¢¿²»þ´Ö¤òÁá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢6¡Á8»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼è¤êÁÈ¤á¤½¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©1¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥¬¥¤¥É¡×¡ãhttps://www.maff.go.jp/j/balance_guide/¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2024/02/08¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2024Ç¯02·î20Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È