ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督によるSFアクション超大作『デューン 砂の惑星PART2』で前作に続き再び主人公ポールの吹替キャストを務める人気声優の入野自由が、前作『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)の見どころをわかりやすく紹介する特別動画「すぐわかるデューン」が公開された。

動画は、「PART1を観ていなかったとしてもご安心下さい、僕がものすごく簡単にポイントをお話しします!」という入野の心強いメッセージからスタート。映像化不可能とも言われた伝説のSF小説を原作に、壮大なスケールで展開される『デューン』について、舞台となる過酷な砂の惑星デューンを巡って起こる戦いの理由や、壮絶な争いを繰り広げる2つの名家の存在など、ポイントを絞って簡潔に紹介しており、前作を観ていなくても最新作を楽しめる解説映像となっている。

さらに入野は、前作で運命的な出会いを果たすポールとチャニ(ゼンデイヤ)の関係や気になる展開など、最新作の見どころポイントも紹介。『デューン 砂の惑星PART2』への期待もさらに高まる解説は必見だ。



なお、前作に続きメガホンを取ったドゥニ・ヴィルヌーヴ監督は、『PART2』の始まりについて言及。「前作のエンディングシーンであるポールと母ジェシカ(レベッカ・ファーガソン)が、砂漠の民スティルガー(ハビエル・バルデム)とチャニとともに、砂漠のなかで歩みを進めているシーンの数時間後から、本作の物語は始まります」と、世界中のファンが気になっていた前作のその後について語っている。果たして最新作ではどんな衝撃が待ち構えているのか。まずは入野がナビゲートする「すぐわかるデューン」をチェックして、ついに始まるポールの復讐、壮大な物語の続きに備えてほしい。

ついに迎える最終決戦、全宇宙を巻き込んだ戦いの行方は?戦いの向かう先は“希望”かそれとも“破滅”か──。2024年最大級のスケールで描かれる『デューン 砂の惑星PART2』は2024年3月15日(金)より全国ロードショー。

