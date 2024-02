いよいよデッドプールが(MCU)に合流する映画『デッドプール&ウルヴァリン』。少なくないファンが気になっているのは、前作『デッドプール2』(2018)にケーブル役で出演したジョシュ・ブローリンの再登場だが……。

出演最新作『デューン 砂の惑星PART2』のため、米の取材に応じたブローリンが、本作ケーブルが再登場する可能性を語った。

「あなたは『デッドプール3』に出ていますか? 出ていないなら、それはなぜですか?」インタビュアーの質問に対し、ブローリンは「出ていません、理由はわからないけど」と即答。「ライアン(・レイノルズ)が僕のことを好きじゃないからじゃないかな」と話した。

これに対し、インタビュアーが「そんな理由じゃないと思いますけどね」と返すと、ブローリンは「わからないな」と強めの語調で一言。次の質問に進もうとしたところ、カメラをまっすぐに見つめながら、おどけた表情で「たぶんね」と口にした。



シリアスな口ぶりから想像するに、おそらく本当にブローリンは『デッドプール&ウルヴァリン』には出ていなさそう……だが、最後の「たぶんね」を単なるジョークと理解するか、それとも別の意味で捉えるかは見方が分かれそうだ。

『デッドプール&ウルヴァリン』にはウルヴァリン役でヒュー・ジャックマンが復帰するほか、旧20世紀フォックス製作のマーベル映画から複数のキャラクターが登場するとの噂がある。これが事実なら、もし物語的にケーブルが登場する余地がなくとも、ちらりとカメオ出演の可能性もゼロではないだろう。

そしてブローリンといえば、MCUではサノス役を演じてきたことでもおなじみ。デッドプールとケーブルがMCUで再会した暁には、間違いなく“サノスいじり”が発動するはずだ。もし今回の機会に叶わないとしても、いずれどこかで実現することを祈りたい。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)全国劇場公開。

