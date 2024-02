実写ドラマ版「ONE PIECE」は、2023年に大ヒットを記録したドラマの一つ。尾田栄一郎による大人気漫画、待望の実写化ということもあり、世界中のファンから注目が集められたが、その期待に応えるようにして46カ国でNo.1のオープニング成績を残した。

配信開始からまもなくして更新が発表されたシーズン2は、現在撮影開始がところ。そんな中、現場入りを控えるルフィ役のイニャキ・ゴドイとウソップ役のジェイコブ・ロメロは、Netflix実写ドラマ版「アバター: 伝説の少年アン」のプレミアイベントでファンの前に姿を見せた。

この場で、米Deadlineからシーズン2に参加してほしい「夢のゲストスター」を訊かれたイニャキとジェイコブ。ハリウッドにはスターが大勢いるから熟考するのかと思いきや、2人は「ダニー・デヴィートです」と即答した。

ジェイコブ「ダニー・デヴィートをどうにか登場させたいですね。」

イニャキ「(デヴィートに向けて)とにかく出演してくださいよ。ダニー・デヴィートとなら何でもやりたいです。」

