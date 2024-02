映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977)の未発表脚本が、オークションにて約160万円で落札されたことがわかった。米が報じている。

英Excalibur Auctionsに出品された脚本は、『新たなる希望』の撮影当時、ハン・ソロ役のハリソン・フォードが住んでいた賃貸物件で発見されたもの。1976年夏、フォードはロンドンのノッティングヒルに家を借りており、出品者の自宅の上階部2フロアで暮らしていたという。すなわち、台本はフォードが置いていったものと考えられる。

出品されたのは『新たなる希望』の脚本第4稿で、当時は「ルーク・スターキラーの冒険(The Adventures of Luke Starkiller)」と題されていた。日付は1976年3月15日で、未完成のため製本されていないが、カンティーナにおけるチューバッカの初登場や、ハン・ソロがミレニアム・ファルコン号を紹介する場面などの名シーンはすでに含まれていたそうだ。

落札したのはオーストリアのコレクターで、落札額は8,500ポンド(約160.7万円 ※1ポンド約189.1円換算)だった。Excalibur Auctionsのオーナーであるサラ・トロード氏は、オークションの中で「ハリソン・フォードのDNAつきです。汗もついているかも」と口にしたそうだ。

ちなみに出品者によれば、当時はルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルやレイア役のキャリー・フィッシャーもフォードの自室を訪れていたそう。しかし、出品者自身はセレブリティや役者について知らなかったため、彼らのことも認識していなかったという。

