『ゴジラ-1.0』の製作に対し「第43回藤本賞」が贈られる （C）2023 TOHO CO., LTD.

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　著しい活躍をした映画製作者を表彰する「第43回藤本賞」（一般社団法人　映画演劇文化協会）の受賞者が19日、発表された。最高賞にあたる藤本賞は、『ゴジラ-1.0』の製作陣が受賞した。

【画像】受賞した『PERFECT DAYS』『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』

　「藤本賞」は、生涯にわたって269本もの映画を製作した故藤本真澄さんの業績を記念して、毎年、全国の劇場で公開された映画の中から選考の上で、優れたエンターテインメント性を持った作品の製作者を表彰している。

■「第43回藤本賞」受賞者一覧（敬称略）

藤本賞：『ゴジラ-1.0』臼井央／阿部秀司（故人）／山田兼司／岸田一晃／阿部豪／守屋圭一郎

藤本賞 特別賞：『PERFECT DAYS』柳井康治／役所広司／ヴィム・ヴェンダース／高崎卓馬

藤本賞 新人賞：『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』内藤圭佑