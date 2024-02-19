第43回藤本賞：『ゴジラ-1.0』『PERFECT DAYS』『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』製作陣が受賞
著しい活躍をした映画製作者を表彰する「第43回藤本賞」（一般社団法人 映画演劇文化協会）の受賞者が19日、発表された。最高賞にあたる藤本賞は、『ゴジラ-1.0』の製作陣が受賞した。
【画像】受賞した『PERFECT DAYS』『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』
「藤本賞」は、生涯にわたって269本もの映画を製作した故藤本真澄さんの業績を記念して、毎年、全国の劇場で公開された映画の中から選考の上で、優れたエンターテインメント性を持った作品の製作者を表彰している。
■「第43回藤本賞」受賞者一覧（敬称略）
藤本賞：『ゴジラ-1.0』臼井央／阿部秀司（故人）／山田兼司／岸田一晃／阿部豪／守屋圭一郎
藤本賞 特別賞：『PERFECT DAYS』柳井康治／役所広司／ヴィム・ヴェンダース／高崎卓馬
藤本賞 新人賞：『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』内藤圭佑
【画像】受賞した『PERFECT DAYS』『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』
「藤本賞」は、生涯にわたって269本もの映画を製作した故藤本真澄さんの業績を記念して、毎年、全国の劇場で公開された映画の中から選考の上で、優れたエンターテインメント性を持った作品の製作者を表彰している。
■「第43回藤本賞」受賞者一覧（敬称略）
藤本賞：『ゴジラ-1.0』臼井央／阿部秀司（故人）／山田兼司／岸田一晃／阿部豪／守屋圭一郎
藤本賞 特別賞：『PERFECT DAYS』柳井康治／役所広司／ヴィム・ヴェンダース／高崎卓馬
藤本賞 新人賞：『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』内藤圭佑