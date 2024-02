(MCU)ドラマ「ムーンナイト」(2022)でタイトルロールを演じたオスカー・アイザックが、とあるヒーローチームでの再登場を望んでいる。

2022年3月に「ムーンナイト」でMCUデビューを飾ったムーンナイトは、原作コミックでは掘り下げがいのあるキャラクターだが、MCUにおける今後は定かでない。このたび、アブダビで開催されたに登場したアイザックはファンのひとりから再演の意思を聞かれると、次のように答えたという。

「ミッドナイト・サンズで興味深い機会があると思ったんです。そこには面白そうなキャラクターがいます。それに(ドラマでは)、マークとスティーヴン、ジェイクが誰なのかを学んでもらう根回しもしました。彼がチームの一員として活動し、そのダイナミックさを見られたら面白いですよね。」

ミッドナイト・サンズとは、超常的なスーパーヒーローや戦士たちが集まって結成されたヒーローチーム。歴代では、ゴーストライダーやブレイド、ドクター・ストレンジ、モービウスといったヒーローたちが名を連ね、ムーンナイトも属した。チーム結成が実現したら「僕にとってはワクワクするものになると思います」と語るアイザックに同意するファンも多いはずだ。

上述の通り、現時点ではMCUでのムーンナイト再登場の目処は立っていない。「ムーンナイト」でエピソード監督を務めたモハメド・ディアブは以前、同シリーズにシーズン2の計画は最初から無かったことを。

マルチバース・サーガ突入後、MCUではヒーロー間の世代交代が盛んだが、ムーンナイトは間違いなく次世代を担っていくであろうヒーローのひとり。ミッドナイト・サンズでの活躍を望むアイザックも、「そういった可能性を掘り下げていく余地があることを願っています」と語っている。

Source:Middle East Film and Comic Con(Via )

