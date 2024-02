マット・デイモンが、キャリア代表作のひとつであるスパイ・スリラー『ジェイソン・ボーン』シリーズの新作映画に関与していることがわかった。トーク番組「」出演時に、本作への熱い想いを明かした。

リアリズムを極めた硬派なスパイ作品として人気を博した『ボーン』シリーズは、2002年『ボーン・アイデンティティー』から2016年『ジェイソン・ボーン』まで5作が製作された。の第一報では、映画『西部戦線異状なし』(2022)で注目を集めたエドワード・バーガーが監督・監修として交渉中と報じられたが、過去4作の主演を務めたデイモンの復帰は「可能性大」との見立てに留まっていたのである。

このたび「The Late Show」に出演したデイモンは、番組ホストのスティーヴン・コルベアから「ジェイソン・ボーンの新作映画が製作されるようですが、誰が関与しているかなど詳細は届いていませんね」と促されると、「『西部戦線異状なし』を監督した偉大なエドバード・バーガーがいます。素晴らしいですよ」とバーガーとのタッグを認めた。

ジェイソン・ボーン役として復帰することは明言されていないものの、コルベアに「彼と仕事するのはワクワクしますか」と訊かれ、「ご一緒できるのは光栄です。お分かりかもしれませんが不安もあります。いいものになればと思いますし、そうします」と意気込みを語っている。

なお、デイモンはまもなく日本公開となるにて原爆開発の極秘プロジェクト「マンハッタン計画」を立ち上げたレズリー・グローヴス准将を演じ、高い評価を獲得。盟友ベン・アフレックとの製作会社「Artists Equity」では『AIR/エア』(2023)に続き、キリアン・マーフィー主演『Small Things Like These(原題)』もベルリン国際映画祭での上映を控えるなど、プロデューサーとしてのキャリアも右肩上がりだ。

また、先日アメリカ・ラスベガスにて開催されたスーパーボウルで流れたダンキンのでは、アフレックやNFLのスタープレイヤー、トム・ブレイディとラップ・グループ「The DunKings」に扮した。フレンドリーで親しみやすいキャラクターを備えながらも常に第一線を歩み続けるデイモンの『ボーン』新章を楽しみに待とう。

