かねてより、映画『トランスフォーマー』と『G.I.ジョー』シリーズはクロスオーバーすることが予告されていた。実現までの道のりは、今どうなっているのだろう?両シリーズのプロデューサーが言及している。

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023)の内容が含まれます。

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023)では、ラストのサプライズとして『G.I.ジョー』シリーズ接続の予告が登場。地球を守る戦いから帰ってきた主人公ノアの元に、『G.I.ジョー』と書かれた名刺と共に秘密の組織へと誘われたのだ。

現時点まで、『ビースト覚醒』に続く『トランスフォーマー』実写新作、そして『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』(2021)に続くシリーズの新作の具体的な予定は伝えられていない。二大ユニバースの合流はいつになったら観られるのだろうか?

両シリーズのプロデューサーであるロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラは、直近ではマーベル映画の製作も行っている。米では『トランスフォーマー』『G.I.ジョー』のクロスオーバーに向けた進捗について尋ねられると、「本当のことを言うと、わかりません」と茶を濁した。もっとも「約束したものは、果たせるはずです」と実現に向けて意欲。そのうち続報が聞こえてきそうだ。

ちなみにボナヴェンチュラ、でも「あれが正確に何を意味するかは、まだわかりません」と、そこまで綿密なプランがあったわけでもない様子。わかっていることは、『トランスフォーマー』の世界を主軸として、そこにG.I.ジョーのキャラクターたちが参戦してくると言うことだった。

