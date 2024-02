米CWで15シーズンが放送され、世界中で大ヒットを飛ばした海外ドラマ「スーパーナチュラル」(2005-2020)。2023年にシリーズ復活の可能性が浮上したものの、CW側ではスピンオフ製作の計画は一切ないようだ。

米によると、CWの幹部はパネルインタビューにて、「(新たなスピンオフに関する)話し合いは行われていない」と明言。「素晴らしいシリーズです」と本作の成功を称えた上で、「いかなるスピンオフの話も出ていません」と新たなスピンオフ製作の可能性を否定した。

「スーパーナチュラル」は、ディーン(ジェンセン・アクレス)&サム(ジャレッド・パダレッキ)のウィンチェスター兄弟がアメリカ各地を旅しながら、“超常現象”との戦いに挑むファンタジーホラーシリーズ。2022年にはディーン&サムの両親に焦点を当てた前日譚スピンオフ「ウィンチェスターズ」(2022)が放送されたが、シーズン1で打ち切りとなった。

なお、2023年11月のファンコンベンションではアクレスがシリーズ復活を示唆し、「期待していてください。この件に関しては、いくつかの話し合いが行われています」と語っていた。「スピンオフの話はない」とするCW側の説明と異なるが、アクレスの発言は何を意味していたのだろうか……?

今後CWで「スパナチュ」スピンオフが製作される可能性は低そうだが、パダレッキが主演を務めるドラマ「ウォーカー」はすでにシーズン4に到達。同社幹部は「ジャレッドと共に『ウォーカー』と共に新シーズンを迎えることにワクワクしています」とコメントした。

