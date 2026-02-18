春の沖縄は柔らかな⽇差しとさわやかな⾵が渡り、屋外でも過ごしやすい時期。「星のや沖縄」では、そんな心地よい季節である2026年3月1日（日）〜5⽉31⽇（日）に、「海風（うみかじ）アフタヌーンティー」を楽しめます。

会場は、⼼地よい海⾵と波⾳が渡るプールサイド。陽光がきらめく⽔⾯を眺めたり、浅瀬のエリアで⽔と戯れたりと、優雅な時間が過ごせます。



「海風アフタヌーンティー」の特徴の一つが、沖縄で植栽されている常緑樹・相思樹（そうしじゅ）で作られたティースタンド。王朝時代からお祝い事やもてなしに⽤いられている牡丹や、オナガドリなどの彫りが施された星のや沖縄オリジナルのデザインです。職⼈たちの伝統の技がお菓⼦をより一層引き⽴てます。

テーブルには月桃を編んだマットや月桃染めのテーブルセンター。沖縄生まれの工芸品が華やかに彩ります。



モダンなアフタヌーンティーに昇華した琉球菓子

ティースタンドには、琉球菓子をモダンなアフタヌーンティーに仕立てたメニューが並びます。琉球王朝時代から450年間にわたって客人をもてなす際に振る舞われていたお菓子が元になっています。

蓮の花がモチーフのカラフルな琉球菓子「センジュコウ（千寿糕）」は、さわやかなシークヮーサー香るイチゴのタルトに。シンプルな甘さが特徴の「吉野餅」は、ジャスミンが香るセミフレッドのスイーツへとそれぞれアレンジ。セイボリーにもシークヮーサーの風味を加え、春の香りを感じられます。

ドリンクは、月桃やジャスミンを使った香り豊かなハーブティー。「星のや沖縄」の庭でも花を咲かせていて、味わうだけでなく、庭を彩る様子を目でも楽しめます。



通年楽しめるアクティビティも充実

島の手習い 〜琉球空手〜

スパトリートメント

「星のや沖縄」には、このほかにも通年楽しめるアクティビティが多数あります。

沖縄ならではのマリンスポーツのほか、館内の道場にて朝と夜に行われるストレッチや、沖縄発祥の「琉球空手」、沖縄の自然の力を利用した「スパトリートメント」など幅広いラインナップ。滞在をより思い出深いものにしてくれますよ。「海風アフタヌーンティー」とあわせて楽しんでみては？



■星のや沖縄「海風アフタヌーンティー」

期間：2026年3月1日（日）〜5⽉31⽇（日）

住所：沖縄県中頭郡読谷村儀間474

TEL：050-3134-8091 （星のや総合予約）

時間：12時30分〜14時、15時〜16時30分

料金： 2人分3万円（アフタヌーンティーセット2人分、シャンパーニュ、ハーブティ）

※宿泊は1泊17万円〜（1室あたり、食事別）

定員：1日4組（1組2人まで）

アクセス：那覇空港から車で約1時間（空港リムジンバスあり、有料）

対象：宿泊者限定

予約：1週間前までに公式サイトから要予約



●天候により実施内容が変更になる場合があります。

●仕⼊れ状況により⾷材・メニューは変わります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

