映画『ボーはおそれている』で、主演のホアキン・フェニックスは時に全裸で街中を駆け回るなど、なかなかに身体を張った演技にも挑んだ。とあるシーンでは、羞恥心を捨て去るべく、現場にいた全員に「ショックを与える」ような奇行に及んでいたという。

この記事には、『ボーはおそれている』序盤の内容について言及しています。

(C) 2023 Mommy Knows Best LLC, UAAP LLC and IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.

『ボーはおそれている』では、電話で話した翌日に怪死した母親に再会すべく、精神不安定な中年の息子ボーが帰省を試みる。もっとも、母の死を知ったボーは茫然自失のままとりあえずお風呂に入る。すると、そこで思いもよらぬ出来事が起こり、パニックになったボーは素っ裸のまま部屋から路上へ飛び出してしまうのだ。

ボー役のホアキンは、入浴シーンの撮影時をでアリ・アスター監督と振り返っている。「俳優のたわ言みたいにすごくバカバカしく聞こえるので、今から言うことはあまり話したくないのですが、あのシーンの前に自分がしたことを覚えています」とホアキン。クルーの前で演じることに恥ずかしさを感じたのか、「僕はそこまで不安定に感じていなかったものの、不安には感じていました」という。

初対面のクルーもいる中、「他の人が自分に思うことをコントロールした」と語るホアキンは、「なにかすっごくバカバカしいことをしなければいけないと悟った」そう。「そうはしたくなかったけど、そうしなければいけないと分かったんです」といい、その場で取った行動を語り始めた。

「私はとりあえず叫び始めました。撮影の前、座りながら、できる限りの激しいガラガラ声で叫びました。とにかく自分に恥をかかせなければいけなかったんです。それからは、“あんなことが起きたんだから、もうこれ以上バカなことはないだろう”という感じでした。それから全てを忘れました。なぜだか分からないですが、そうする必要性に駆られました。」

ホアキンは、自分の話を目の前で聞くアスター監督に「もしかしたら不快だったのでは」と問いかける。これに「あなたがしていたことは覚えていますよ」とアスター監督。不快には感じなかったと伝えながら、「君が閉じこもっていた状態から抜け出そうと叫んでいるんじゃないかと感じました」と心中を察した。

「ある意味、ワクワクするような衝撃だったと思います」と続けるアスター監督によれば、ホアキンが奇声を上げたことで、その場にいた「全員が」ショックを受けたという。「部屋のエネルギーが突然、警戒と不穏の両方に変わったので、良いことだと感じましたよ」。

映画『ボーはおそれている』は公開中。

Source: (Via )

The post first appeared on .