¥¥ó¥×¥ê¡¦¹â¶¶³¤¿Í¼ç±é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø£¹£µ¡Ù¡¢4·î´üÊüÁ÷¡ª¡¡1995Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø£¹£µ¡Ê¥¥å¥¦¥´¡¼¡Ë¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ½Õ´¶¤â¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø£¹£µ¡Ù¸¶ºî½ñ±Æ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ÇÂè68²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤¬¼õ¾Þ¸åÂè1ºî¤È¤·¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ±Ì¾¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¡£Âç¿Í¤Îºî¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é1995Ç¯¤Î½ÂÃ«¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Êª¸ì¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¹â¹»À¸¡¦¹½Å½©µ×¡¢ÄÌ¾ÎQ¡Ê¥¥å¡¼¡Ë¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤äÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ý¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÈ©¤ÇÂÎ´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÀ¸¤¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀÄ½Õ¤·¤¿¹â¹»À¸¤òÇ®¤¯±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ÇÂè36²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î°Â¹ÀÊ¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ï¤·¤ÎÊý¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ëÄê½¨É×¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢Ì¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ä¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë90Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Á¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸ÃÄ¤¬¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¤¤¿1995Ç¯¤Î½ÂÃ«¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥±¥ó¥«¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¹â¶¶±é¤¸¤ë½©µ×¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÍ¶¤¤Æþ¤ì¤ëæÆÂÀÏº¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥³¡¢¥ì¥ª¡¢¥É¥è¥ó¡¢¤½¤·¤Æ½©µ×¤ÎÃ¸¤¤Îø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥¤¥é¤ò±é¤¸¤ë¶¦±é¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ï¶áÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¾×Æ°Åª¤ËÂÎ¤¬Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ö¤ó¡¢¤½¤³¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢95Ç¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤³¤È¤È¤«¤¬¡¢ËèÏÃ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢95Ç¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ÂåÌä¤ï¤º¡¢ËÍ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ä³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ë¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø£¹£µ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶³¤¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¡¢¸¶ºî¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼þ¤ê¤ËÕ»¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤À¤µ¤¤¡£
½©µ×¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤ÎæÆÂÀÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·²¿¤«°ã¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¡¢噓¤ò¤Ä¤«¤º¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î³Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤Ã¤È½©µ×¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤ÈÆ´¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»£±Æ¸½¾ì¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢²¿²ó¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Åö½é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿½©µ×¤È¤Ï°ã¤¦½©µ×¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¤«¤Ï¡Ö¤³¤³²¶¤³¤¦¤¤¤¯¤ï¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»¡¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Î¥Á¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½¤ï¤¤¤ï¤¤¡¦¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤Þ¤¸¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤È¤«¤Ï¡¢²ø²æ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ß¤¨¤ë¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î»£±Æ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢ËÍ¼«¿È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ËÍ°Ê³°¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¿¤Ö¤ó¡Ö½Ð¤¿¤¤¤«¤é½Ð¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯½©µ×¤òÃúÇ«¤ËÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ß¤É¤³¤í¤Ê¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»þÂå¡¢¾×Æ°Åª¤ËÂÎ¤¬Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ö¤ó¡¢¤½¤³¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢95Ç¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤³¤È¤È¤«¤¬¡¢ËèÏÃ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢95Ç¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ÂåÌä¤ï¤º¡¢ËÍ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ä³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ë¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¸¶ºî¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£Áá¸«ÏÂ¿¿
¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º95¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê1995Ç¯¤Ë¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦³¹¤òÀ¸¤¤¿¹â¹»À¸¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÇ®Îõ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢°Õ³°¤Ë¤â95Ç¯À¸¤Þ¤ìÁ°¸å¤Î¼ã¼Ô¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø£¹£µ¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢Ç®¤ò¡¢¾ëÄê´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡¢üâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÁÒÃÏÍºÂç¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ÇÛ¿®¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¡Ë
³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤â¼«½Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿3Ç¯Á°¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÁá¸«ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£íþ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤êÂ³¤±¤ëQ¤äæÆ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¢¥ì¥ª¡¢¥É¥è¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´Ù±¤é¤ì¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¯´î°Â¤µ¤ó¤Ë¸¶ºî¤òÁ÷¤ê¡¢±Ç²è¤òÇÒ¸«¤·°ìÊýÅª¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ëÄê´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ç±é¤Ï¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤ª¼Çµï¤ò¼«Á³¤È¤Ç¤¤ëüâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¼åÀÚË¾¤·Â³¤±¡¢º£²ó¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢¡Ö½©µ×¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤³¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¡¢¾ï¤Ë°î¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°½©µ×¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ëüâ¶¶¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦½©µ×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¤ß¤»¤ë½©µ×¤òüâ¶¶¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø£¹£µ¡Ù¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤«¡Ä¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥½¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éº£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤¼¡×
¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤¬ËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡´í¤¦¤µ¤ÈÀÄ½Õ¤È¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ä¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ½Õ´¶¤â¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø£¹£µ¡Ù¸¶ºî½ñ±Æ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ÇÂè68²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿¤¬¼õ¾Þ¸åÂè1ºî¤È¤·¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ±Ì¾¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¡£Âç¿Í¤Îºî¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é1995Ç¯¤Î½ÂÃ«¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Êª¸ì¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ÇÂè36²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î°Â¹ÀÊ¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ï¤·¤ÎÊý¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ëÄê½¨É×¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢Ì¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ý¥±¥Ù¥ë¤ä¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë90Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Á¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸ÃÄ¤¬¤½¤³¤éÃæ¤Ë¤¤¤¿1995Ç¯¤Î½ÂÃ«¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥±¥ó¥«¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¹â¶¶±é¤¸¤ë½©µ×¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÍ¶¤¤Æþ¤ì¤ëæÆÂÀÏº¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥³¡¢¥ì¥ª¡¢¥É¥è¥ó¡¢¤½¤·¤Æ½©µ×¤ÎÃ¸¤¤Îø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥¤¥é¤ò±é¤¸¤ë¶¦±é¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ï¶áÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¾×Æ°Åª¤ËÂÎ¤¬Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ö¤ó¡¢¤½¤³¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢95Ç¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤³¤È¤È¤«¤¬¡¢ËèÏÃ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢95Ç¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ÂåÌä¤ï¤º¡¢ËÍ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ä³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ë¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø£¹£µ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶³¤¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¡¢¸¶ºî¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆâÍÆ¤â¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼þ¤ê¤ËÕ»¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤À¤µ¤¤¡£
½©µ×¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤ÎæÆÂÀÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·²¿¤«°ã¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¡¢噓¤ò¤Ä¤«¤º¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î³Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤Ã¤È½©µ×¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤ÈÆ´¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»£±Æ¸½¾ì¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢²¿²ó¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Åö½é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿½©µ×¤È¤Ï°ã¤¦½©µ×¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¤«¤Ï¡Ö¤³¤³²¶¤³¤¦¤¤¤¯¤ï¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»¡¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Î¥Á¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½¤ï¤¤¤ï¤¤¡¦¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤Þ¤¸¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤È¤«¤Ï¡¢²ø²æ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ß¤¨¤ë¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Î»£±Æ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢ËÍ¼«¿È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ËÍ°Ê³°¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¿¤Ö¤ó¡Ö½Ð¤¿¤¤¤«¤é½Ð¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯½©µ×¤òÃúÇ«¤ËÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ß¤É¤³¤í¤Ê¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»þÂå¡¢¾×Æ°Åª¤ËÂÎ¤¬Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ö¤ó¡¢¤½¤³¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢95Ç¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤³¤È¤È¤«¤¬¡¢ËèÏÃ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢95Ç¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ÂåÌä¤ï¤º¡¢ËÍ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ä³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ë¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¸¶ºî¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£Áá¸«ÏÂ¿¿
¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º95¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê1995Ç¯¤Ë¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦³¹¤òÀ¸¤¤¿¹â¹»À¸¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÇ®Îõ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢°Õ³°¤Ë¤â95Ç¯À¸¤Þ¤ìÁ°¸å¤Î¼ã¼Ô¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø£¹£µ¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢Ç®¤ò¡¢¾ëÄê´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡¢üâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÁÒÃÏÍºÂç¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ÇÛ¿®¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¡Ë
³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤â¼«½Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿3Ç¯Á°¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÁá¸«ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£íþ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤êÂ³¤±¤ëQ¤äæÆ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¢¥ì¥ª¡¢¥É¥è¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´Ù±¤é¤ì¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¯´î°Â¤µ¤ó¤Ë¸¶ºî¤òÁ÷¤ê¡¢±Ç²è¤òÇÒ¸«¤·°ìÊýÅª¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ëÄê´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ç±é¤Ï¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤ª¼Çµï¤ò¼«Á³¤È¤Ç¤¤ëüâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¼åÀÚË¾¤·Â³¤±¡¢º£²ó¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢¡Ö½©µ×¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤³¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¡¢¾ï¤Ë°î¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°½©µ×¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ëüâ¶¶¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦½©µ×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¤ß¤»¤ë½©µ×¤òüâ¶¶¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø£¹£µ¡Ù¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤«¡Ä¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥½¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éº£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤¼¡×
¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤¬ËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡´í¤¦¤µ¤ÈÀÄ½Õ¤È¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ä¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª