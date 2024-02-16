Ä§Ê¼À©È¯É½¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢¼ã¼Ô¤¬¹ñ³°Ã¦½Ð»î¤ß
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë·³¤¬Àè½µ¡¢Ä§Ê¼À©¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹ñ³°¤ËÃ¦½Ð¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½°ÊÍè¡¢¥ä¥ó¥´¥ó¤Î¥¿¥¤Âç»È´ÛÁ°¤Ë¤Ï¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Ï¢ÆüÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·³À¯¤Ï10Æü¡¢ÃËÀ¤Ï18¡Á35ºÐ¡¢½÷À¤Ï18¡Á27ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2Ç¯¤ÎÊ¼Ìò¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2010Ç¯¤ËÅö»þ¤Î·³»öÀ¯¸¢¤¬Ä§Ê¼À©¤ÎÆ³Æþ¤ò·è¤á¤¿Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä§Ê¼À©¤ÎÆ³ÆþÈ¯É½Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤Âç»È´Û¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï100¿Í°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢16Æü¤Ë¤Ï1000¡Á2000¿Í¤¬Îó¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Âç»È´ÛÂ¦¤Ï1ÆüÅö¤¿¤ê400Ëç¤ÎÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡20ºÐ¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¡¢15Æü¤Î¸á¸å8»þ¤ËÂç»È´ÛÁ°¤ËÅþÃå¤·¡¢¼Ö¤Ç²¾Ì²¤ò¼è¤ê¡¢¿¼Ìë¤ËÎó¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¡Ö·Ù»¡´±¤¬¸áÁ°3»þ¤´¤í¤Ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÁö¤Ã¤ÆÂç»È´ÛÁ°¤ËÀ°Íý·ô¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÂÚºß¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤«ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤«¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¹ñ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¡¢Ãæ¹ñ¹ñ¶¤ÎÍ×¾×¼º¤¦ ¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç
¡¦¤À¤Þ¤µ¤ì¥Í¥Ã¥Èº¾µ½²ÃÃ´¡¢¥Î¥ë¥ÞÌ¤Ã£À®¤Ê¤éÂ¡´ïÅ¦½Ð¤â ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼
¡¦¥é¥ó¥¿¥óº×¤ê¡¢Éü³è¤â·³´ÉÍý²¼¤Ç¿Í½Ð¤Ï¤Þ¤Ð¤é ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼
¡¡·³À¯¤Ï10Æü¡¢ÃËÀ¤Ï18¡Á35ºÐ¡¢½÷À¤Ï18¡Á27ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2Ç¯¤ÎÊ¼Ìò¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2010Ç¯¤ËÅö»þ¤Î·³»öÀ¯¸¢¤¬Ä§Ê¼À©¤ÎÆ³Æþ¤ò·è¤á¤¿Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç»È´ÛÂ¦¤Ï1ÆüÅö¤¿¤ê400Ëç¤ÎÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡20ºÐ¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¡¢15Æü¤Î¸á¸å8»þ¤ËÂç»È´ÛÁ°¤ËÅþÃå¤·¡¢¼Ö¤Ç²¾Ì²¤ò¼è¤ê¡¢¿¼Ìë¤ËÎó¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¡Ö·Ù»¡´±¤¬¸áÁ°3»þ¤´¤í¤Ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÁö¤Ã¤ÆÂç»È´ÛÁ°¤ËÀ°Íý·ô¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÂÚºß¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤«ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤«¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¹ñ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¡¢Ãæ¹ñ¹ñ¶¤ÎÍ×¾×¼º¤¦ ¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç
¡¦¤À¤Þ¤µ¤ì¥Í¥Ã¥Èº¾µ½²ÃÃ´¡¢¥Î¥ë¥ÞÌ¤Ã£À®¤Ê¤éÂ¡´ïÅ¦½Ð¤â ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼
¡¦¥é¥ó¥¿¥óº×¤ê¡¢Éü³è¤â·³´ÉÍý²¼¤Ç¿Í½Ð¤Ï¤Þ¤Ð¤é ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼