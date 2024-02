ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のSF超大作『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)の続編『デューン 砂の惑星 PART2』にアニャ・テイラー=ジョイが出演していることがわかった。ロンドンで行われたワールドプレミアでサプライズ発表となった。

現地時間2024年2月15日、『デューン 砂の惑星 PART2』のワールドプレミアに、白装束に包んだテイラー=ジョイが登場。『PART2』に出演していることを自ら認めた。

© 2024 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.

テイラー=ジョイが演じる役柄は不明だが、米によれば「主要なキャラクター」として出演しているという。レッドカーペットで、テイラー=ジョイは「夢が叶いました」と仲間入りを喜びながら、続編の仕上がりを絶賛した。「小説は素晴らしいですが、このキャストとドゥニなら、これ以上良いものにはなりません」。

これまでテイラー=ジョイの出演は伏せられており、ワールドプレミアでのサプライズ発表となった。演じるキャラクターが気になるところだが、テイラー=ジョイは「映画を観なければいけません」と自らの目で確かめることを。

ワールドプレミアには、主演のをはじめ、ゼンデイヤ、レベッカ・ファーガソン、ジョシュ・ブローリン、ステラン・スカルスガルドら1作目のキャストが再集結。オースティン・バトラー、フローレンス・ピュー、レア・セドゥ、スエリア・ヤクーブら初参戦組もファンの前に姿を見せた。

© 2024 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.

『デューン 砂の惑星 PART2』は2024年3月8日(金)から3日間限定で先行上映スタート。3月15日(金)より日本公開。

Source:,

The post first appeared on .