米ダークホース・コミックスの同名人気グラフィックノベルを実写化したスーパーヒーロードラマ「アンブレラ・アカデミー」(2019-)。ついに最終章を迎えるシーズン4の配信開始日が2024年8月8日にNetflixで配信開始となることが発表された。ドラマの公式では、各キャラクターのティザービジュアルも掲載されている。

それぞれ出自は違うが、謎の大富豪ハーグリーブス卿に育てられた8人の子どもたちが、超能力集団“アンブレラ・アカデミー” を結成。成長した彼らが再会し、現在と過去を行き来しながら世界滅亡の危機に立ち向かっていく。

人気ロックバンド、マイ・ケミカル・ロマンスのジェラルド・ウェイが原作のストーリーを担当していることでも話題を集めた本シリーズの最終シーズン配信日は、メンバー8人を象徴するかのように8月8日となった。

最終章には、シーズン1よりショーランナー・製作総指揮を担ってきたスティーヴ・ブラックマンが続投。キャストは、ヴァーニャ役のエリオット・ペイジ、ルーサー役のトム・ホッパー、ディエゴ役のデヴィッド・カスタニェーダ、アリソン役のエミー・レイヴァー=ランプマン、クラウス役のロバート・シーアン、ナンバー5役のエイダン・ギャラガー、ベン役のジャスティン・H・ミン、ライラ役のリトゥ・アリヤ、ハーギリーブス卿役のコルム・フィオールがカムバック。

新キャストとして、「THE LAST OF US](2023‐)『ダム・マネー ウォール街を狙え!』(2023)などのニック・オファーマン、「ウィル&グレイス」(1998‐2006)のミーガン・ムラリー、『キーパー ある兵士の奇』などのデヴィッド・クロスが加わる。

The Umbrella Academy. (L to R) Robert Sheehan as Klaus Hargreeves, Emmy Raver-Lampman as Allison Hargreeves, Tom Hopper as Luther Hargreeves, Justin H. Min as Ben Hargreeves, Aidan Gallagher as Number Five, Elliot Page as Viktor Hargreeves, David Castañeda as Diego Hargreeves, Ritu Arya as Lila Pitts in episode 401 of The Umbrella Academy. Cr. Christos Kalohoridis/Netflix © 2024

全6話となる「アンブレラ・アカデミー」シーズン4は、2024年8月8日にNetflixで配信開始。

