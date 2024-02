『NCIS：ハワイ』現実の事件で殺害されたスタッフを番組内で追悼

大人気ドラマ『NCIS』シリーズのスピンオフ『NCIS:ハワイ』でエキストラ兼スタッフとして活躍していたメンバーが亡くなったことをうけ、現地時間2月12日(月)に放送されたシーズン3の初回放送内で追悼した。米TV Insiderが報じている。



初回放送のエンドクレジットでは、「ウィリアム・“コノ”・ダーリンを偲んで」というタイトルカードと本人の写真が流れた。ダーリンは何者だったのか。彼は本作の俳優兼クルーとしてクレジットされていた。彼は過去2年間、主にバックグラウンドのエキストラとして同作に出演していた。

米KITV 4アイランド・ニュースによると、ダーリンは2023年7月19日、ハワイ州ホノルルの飲食店「2012バー・アンド・カフェ」で起こった喧嘩の最中に射殺された。49歳だった。警察が現場に到着したとき、ダーリンは床の上で発見され、反応はなかったという。蘇生措置が試みられた後、ホノルル救急医療サービスによって近くの病院に搬送されたが、地元紙スター・アドバタイザーによると、午前1時15分に死亡が確認された。

容疑者と思われるオアフ島在住のマイロン・タクシは、ダーリンの死に関連して第2級殺人、テロ脅迫、銃器使用で逮捕・起訴されている。

