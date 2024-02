ジェームズ・ガン&ピーター・サフラン率いる新DCユニバース(DCU)下で製作される「ピースメイカー」シーズン2に、シーズン1のいつものメンバーが揃ってカムバックすることがわかった。ガンが自ら認めている。

『アクアマン/失われた王国』(2024)をもって、『マン・オブ・スティール』(2013)にはじまった旧DCUが幕を閉じた。もっとも、新DCUにはジョン・シナ演じるピースメイカー、ヴィオラ・デイヴィス演じるアマンダ・ウォラー、ショロ・マリデュエニャ演じるブルービートルの3人がことが分かってもいた。

それ以外のキャラクターは揃って一新されるのかと言えば、そうでもないらしい。ジェームズ・ガンは自身のThreadsで「ピースメイカー」シーズン1に登場したレオタ・アデバヨ、エミリア・ハーコート、ジョン・エコノモスの続投を訊かれると、「3人ともシーズン2に戻ってきます」と明言した。

ハーコートとエコノモスは『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)で初登場を果たし、「ピースメイカー」で再登場。ハーコートは『ブラックアダム』(2022)にも姿を見せていた。アデバヨは「ピースメイカー」で初登場し、アマンダ・ウォラーの娘であることが明かされた。

Post by @jamesgunn View on Threads

ピースメイカーが復帰するならば他の面々の続投も不思議なことではないが、注目は、いかにして復帰させるのかということ。以前ガンはシーズン2について、ユニバースが変わっても視聴者は「混乱することはありません」とも述べていた。

ちなみに、シーズン2にはピースメイカーの相棒であるワシのワッシーも再登場するとのこと。全8話分の脚本もすでに書き終えているといい、撮影開始が待たれているところだ。

The post first appeared on .