東京ディズニーシーでは2024年6月30日までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催中!

“食で世界を巡る”をテーマにした初のスペシャルイベントで、東京ディズニーシーの8つのテーマポートを題材に、世界中の国々のメニューを提供。

今回は、「リバティ・ランディング・ダイナー」で提供されているポートディスカバリーモチーフのスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル「リバティ・ランディング・ダイナー」キャンディースウィートポテトサンデー

価格:800円

提供期間:2024年4月1日〜2024年6月30日

販売店舗:東京ディズニーシー「リバティ・ランディング・ダイナー」

アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に東京ディズニーシーの8つのテーマポートをイメージしたフードやドリンクが大集合!

今回紹介するのは、「リバティ・ランディング・ダイナー」で提供されるポートディスカバリーモチーフのスペシャルメニュー。

自然と科学が調和した時空を超えた未来のマリーナ、ポートディスカバリーをイメージしたています。

おこしや大福はマリーナの岩場、キャンディースウィートポテトやみたらしソースの光沢はポートディスカバリーの神秘的な夜景を表現。

さまざまな味わいが融合したサンデーです。

ミッキーモチーフのトッピングがかわいい!

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル「リバティ・ランディング・ダイナー」キャンディースウィートポテトサンデーの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

