東京ディズニーシーではスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催中!

“食で世界を巡る”をテーマにした初のスペシャルイベントで、東京ディズニーシーの8つのテーマポートを題材に、世界中の国々のメニューを提供しています。

今回は、「ハドソンリバー・ハーベスト」で販売されているロストリバーデルタモチーフのスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル「ハドソンリバー・ハーベスト」スペシャルメニュー

提供期間:2024年4月1日〜2024年6月30日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ハドソンリバー・ハーベスト」

アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に東京ディズニーシーの8つのテーマポートをイメージしたフードやドリンクが大集合!

「ハドソンリバー・ハーベスト」では、ロストリバーデルタモチーフのスペシャルメニューが提供されます。

とんがりコーンとアボカドのナチョス風

価格:800円

1930年代の中央アメリカが舞台のロストリバーデルタをイメージしたメニュー。

とんがりコーンにアボカドフィリングとチーズを加え、ナチョス風にアレンジ!

あとを引く味わいで食べる手が止まらなくなる一品です☆

スパークリングカクテル(ピスコ&クランベリー)

価格:800円

中南米の蒸留酒ピスコを使用したカクテル。

クランベリーシロップと炭酸水ですっきりと飲みやすく仕上げてあります。

トッピングのマンゴー顆粒はメキシコでなじみ深いマリーゴールドの花をイメージしています。

東京ディズニーシーの8つのテーマポートを題材に、世界中の国々のメニューを提供する「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」

2024年4月1日から6月30日まで開催中です。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

