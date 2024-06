東京ディズニーシーでは、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の2024年6月6日(木)グランドオープンを記念して、「ファンタジースプリングス」の世界観を楽しめるスペシャルメニューを提供中!

今回は、アメリカンウォーターフロントの「フードトラック(レッド)」で提供されている、アナ&エルサモチーフのドリンクを紹介していきます。

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」アイスフルーツティー

提供期間:2024年4月1日〜2024年6月30日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「フードトラック(レッド)」

アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に東京ディズニーシーの8つのテーマポートをイメージしたフードやドリンクが大集合!

今回は、「フードトラック(レッド)」で提供される、アナ&エルサモチーフのドリンクを紹介していきます。

アイスフルーツティー(午後の紅茶&ベリー)

価格900円

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート、ファンタジースプリングスをイメージしたメニュー。

ディズニー映画『アナと雪の女王』のアナの洋服の色合いを表現しています。

ブルーベリー、グレープフルーツ、イチゴ、ブドウを加えて深みのある味わいに仕上げられています。

アイスフルーツティー(午後の紅茶&ピーチ)

価格900円

ディズニー映画『アナと雪の女王』のエルサのドレスの色合いを表現したソフトドリンク。

ピーチの味わいをベースに、パイナップルやアプリコットなど、さまざまなフルーツの風味が楽しめます。

あわせて一緒にいただきたいおしゃれな『アナと雪の女王』モチーフのソフトドリンク。

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「フードトラック(レッド)」で提供中です。

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」まとめ 東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】アナ&エルサモチーフ!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」アイスフルーツティー appeared first on Dtimes.