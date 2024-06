東京ディズニーシーでは、2024年6月30日までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催中!

“食で世界を巡る”をテーマにした初のスペシャルイベントで、東京ディズニーシーの8つのテーマポートを題材に、世界中の国々のメニューを提供。

今回は、「ニューヨーク・デリ」で提供されるマーメイドラグーンモチーフのスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル「ニューヨーク・デリ」マーメイドラグーンモチーフ スペシャルメニュー

提供期間:2024年4月1日〜2024年6月30日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ニューヨーク・デリ」

アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に東京ディズニーシーの8つのテーマポートをイメージしたフードやドリンクが大集合!

今回は、東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロントにあるデリカフェ「ニューヨーク・デリ」で提供されるマーメイドラグーンモチーフのスペシャルメニューを紹介していきます。

ホタテ貝のマッシュポテト、シュリンプチップ添え

価格:800円

ディズニー映画『リトル・マーメイド』の主人公アリエルと仲間たちが住む海底 王国、マーメイドラグーンをイメージしたメニュー。

ライムの香るホタテ貝のセビーチェとチャウダー風味のマッシュポテトを合わせ た、海の要素をたっぷり感じる一品。

食べられるスプーンが添えられていて、最後までおいしくいただくことができます☆

貝殻に見立てたカラフルなシュリンプチップもポイント。

スパークリングカクテル(ラム&パイナップル)

価格:800円

カリブ海生まれのカクテルであるピニャコラーダからインスピレーションを受け、 青い海をイメージしたトロピカルな味わいのドリンク。

ココナッツチップや星形のトッピングでサンゴや砂浜を表現しています。

マーメイドラグーンをイメージしたかわいいメニューが楽しめるニューヨーク・デリの東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバルメニュー。

2024年6月30日まで提供中です。

“食で世界を巡る”初のスペシャルイベント!東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバルまとめ “食で世界を巡る”初のスペシャルイベント!東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバルまとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】マーメイドラグーンモチーフ!東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル「ニューヨーク・デリ」スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.