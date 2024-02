『キック・アス』『キングスマン』シリーズの“奇才”マシュー・ヴォーン監督最新作『ARGYLLE/アーガイル』より、話題沸騰中のスペシャルな映像が到着した。本作のために特別に書き下ろされ、劇中でもここぞ!の見せ場を盛り上げる、ディスコ調の中毒性MAXな新曲「Electric Energy」にあわせて、豪華キャスト陣と猫のアルフィーも総出で躍りつくす、とてつもなくゴージャスでハイテンション、かつて見たことのない奇跡のMVが完成した。

楽曲を気持ちよく歌い上げるのは、本作で豪快なドライビングテクニックで車も船も巧みに操る技術者キーラ役で出演する新星アリアナ・デボーズに加え、80年代の音楽シーンを象徴するスーパースターのボーイ・ジョージ、マドンナやデヴィッド・ボウイなどの大物アーティストを手掛け80年代の音楽シーンを席巻した大物プロデューサーのナイル・ロジャースも参戦した、これ以上ない豪華なメンバー。どことなくレトロな匂いも漂わせながら、ダイナミックで思わずカラダとココロが動き出してしまう多幸感も放つ、まさにマシュー・ヴォーン監督の仕上げる映画にぴったりな1曲だ。

このミュージックビデオには、アリアナ、ボーイ、ナイルはもちろんのこと、ヘンリー・カヴィル、ブライス・ダラス・ハワード、サム・ロックウェル、ブライアン・クランストン、キャサリン・オハラ、ジョン・シナ、サミュエル・L・ジャクソンと本作に出演しているキャスト陣も登場。四方八方すべてが『ARGYLLE/アーガイル』仕様、豪華な面々が集い踊りまくりの羨ましすぎるディスコにご機嫌なリズムがかき鳴らされる中、彼らが思い思いに小気味よくステップを踏み、どこを切り取ってもヴォーン監督の世界観を堪能できる。

本作でもファンの期待を真っ向から超えて来るヴォーン節炸裂の数々のアクションシーンが用意され、高揚感や大胆さのあるスリリングな音楽が作品を彩るが、特に「Electric Energy」は、ヴォーン監督が自らチームを結成し、本作で描かれるひとつのアクションシーンを完成させるために書き下ろされたオリジナルソング。監督が「“心地よく気分が良い”感覚を表現するため、私が思いつく限り最も気分が良くなる音楽、つまりディスコを使うことにしました。曲がかかればいつでも、笑顔になって足でコツコツとリズムを取らずにはいられないような音楽です。クラシックから、時代のエッセンスを真に捉えたオリジナルディスコまで、様々なディスコ曲を取り入れました」とこだわりを明かしているように、特別に用意したオリジナル曲は作中でどのような熱狂を生み出すのか。



スパイ映画のエネルギッシュさや、意表を突くアクションにバチっとハマる力強いサウンドを見事に駆使して唯一無二の手腕を発揮するマシュー・ヴォーン監督が、自身の手で生み出した新たな音楽に乗せて、ポップでクレイジーなアクションを炸裂させる『ARGYLLE/アーガイル』の底知れぬ興奮をぜひ劇場で体験してほしい。

映画『ARGYLLE/アーガイル』は2024年3月1日(金)全国公開。

The post first appeared on .